Inés Estévez: “Las crisis de quienes están alrededor nuestro no nos permiten ocuparnos de nuestras propias crisis”

Miranda de viernes a lunes, de María Victoria Menis, tiene a Inés Estévez como protagonista, poniéndole el cuerpo y el alma a Miranda, una mujer a la que en un fin de semana se le revela otra manera de ver y estar en la vida. En diálogo con diario Hoy, Estévez cuenta detalles del trabajo y mucho más.

—¿Qué te pasa con poder mostrar finalmente la película?

—La verdad es que es como vengo diciendo, la película fue filmada recién saliendo de la pandemia, noviembre 2021, un momento muy hostil para un equipo de rodaje, y ahora se estrena en este contexto sociopolítico. Con la cultura, con el arte, con el cine, cuestionados, así que es un triunfo, es un triunfo haberla hecho, es un triunfo estar estrenando. Merece ser acompañada por todas las circunstancias un poco en contra que tuvo y, sin embargo, se llega a buen puerto. Ahora a todo el mundo le está gustando y es muy grato poder estar acompañándola y, por otra parte, estar protagonizando. En general pocas mujeres lo hacen, salvo honrosas excepciones y es hermoso también encarnar un rol con el que mucha gente puede llegar a tener una identificación. Hoy me enteré de que no solo mujeres, sino que hubo hombres en la sala que adhirieron a la identificación con el recorrido del personaje.

—Es que en algún punto de lo que habla me parece que fue bisagra para muchos…

—Claro, exactamente en 2016, que hace que este personaje se cuestione su existencia, sus vínculos, sus profesiones, y tiene la lucidez de reconectarse con parte de su presencia que dejó suspendida en un momento de la vida en ese sentido. Yo creo que mucha gente puede sentirse identificada, no importa el género. Como que el sistema socioeducativo nos lleva muchas veces a desconectarnos, no tanto a los artistas, pero a quienes no lo son, con nuestros deseos, con nuestros sueños, con nuestro aspecto más lúdico o creativo, o expresivo. Y de pronto este es el lugar de vivir lamentándonos por haberlo perdido, hay una circunstancia que no es propicia, es difícil, pero que termina ayudándonos a redescubrir. Eso es lo que le pasa al personaje, concretamente, más allá de las características típicas femeninas de una madre. Un lugar prácticamente monoparental, quiero decir, hay un padre que aparenta estar presente, pero en cierta medida todo el peso recae sobre ella y es algo que le sucede al 90% de las mujeres que terminamos criando prácticamente solas. Y a la vez el peso de estar sosteniendo a sus propios padres, o sea, ese punto de la vida en donde somos hijos y somos padres también, entonces es mucho lo que se sostiene. Incluso hay una escena en la película en donde el exmarido viene a ofrecerle apoyo y termina siendo apoyado por ella.

—Ella está tratando de hacer lo que puede, porque ella está teniendo todo, pero en el medio está ella y con el equilibrio ahí muy débil…

—Malabares, las crisis de quienes están alrededor nuestro no nos permite ocuparnos de nuestras propias crisis, o tenemos la crisis del entorno con nuestras propias crisis. Me da risa porque hoy salía de mi casa y mi hija mayor tiene fiebre y hace tres días que está en cama en casa. Yo tenía que irme y ella desde anoche que está en crisis, es adolescente, está aburrida, y en mi propia necesidad de tener todo organizado, de poder irme tranquila, de poder prepararme, se veía completamente alterado porque tengo que sostenerlo. Muy identificada en los aspectos de los personajes.

—En el rodaje había algo muy luminoso…

—Fue muy festivo, muy festivo para mí. Era maravilloso estar trabajando después de la pandemia, después de situaciones personales y de salud bastante comprometidas y estar encarnando un rol muy luminoso. Y creo que en un momento en donde estamos bombardeados por argumentos y proyectos bastante turbios o sórdidos. Me parece importante un poco de luz y una historia intimista y absolutamente natural en un fin de semana en la vida de una persona, en la vida cotidiana de una persona, en el círculo familiar, en conflictos que están más ligados al día a día, eso me parece muy rescatable.

—Como Miranda, ¿hay alguna algún recuerdo o alguna de estas deudas? A ella le aparece la música, ¿a qué te gustaría volver?

—Justamente yo soy el caso opuesto en pos de esa necesidad expresiva, creativa, de esa pulsión natural, esos sueños, en todo caso ha sido al revés. Estoy mirando los aspectos más ligados a lo familiar, lo vincular, así que es un poco a la inversa el camino del personaje con relación al mío.

—Contame la conexión con las chicas…

—A mí me gusta mucho vincularme con mujeres, adolescentes, con varones también y la verdad es que siento que tengo como una cierta cualidad que concilia una figura adulta y que puede contener, puede acompañar, y también una figura bastante contemporánea, que se torna muy cómplice para ellas. Me gusta estar conectada con esos mundos que en la actualidad están mucho más abiertos y más consciente en sí mismos que la época en la que yo fui adolescente, hay otra apertura y otra conciencia, y otra fluidez. Hay una conexión consigo misma y con sus necesidades, que en la época en la que yo era adolescente todavía estaban en trabajo.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—Estamos haciendo gira con Bosque adentro, la obra de teatro que estrenamos y que e hicimos con mucho éxito el año pasado. Estrenando Miranda… y estoy con un proyecto teatral, que estoy esperando que se lance para poder comunicarlo para esta segunda mitad del año y sigo con mi banda de jazz. Tenemos una fecha ahora el 22 de junio en Bebop Club y tenemos proyectos de gira, también con la banda. Tengo otro proyecto musical paralelo con un cantautor brasilero que se llama Fabi, que estamos armando para este año. Y tengo muchas ganas de volver al audiovisual, muchas ganas de hacer más cine, miniserie, volver a ese mundo, así que espero que aún en este contexto se pueda concretar. Tengo muchas ganas de seguir por ese lado y el cine, sobre todo el cine. Justo en este momento, pero yo creo que vamos a sobrevivir.