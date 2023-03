Manuela Martelli estrena 1976 en cines

Presentada en el último festival de Cannes, 1976, ópera prima de Manuela Martelli, llega a nuestros cines. Con maestría y un logrado pulso narrativo, la realizadora cuenta cómo una mujer de la clase acomodada chilena comienza a despertarse de sus aletargados días al descubrir qué está pasando en su país. La directora habló con Hoy sobre la realización de la película.

—¿Qué te disparó a filmar 1976?

—La película partió inspirada en la historia de mi abuela materna que yo no conocí, murió de hecho en el año 76, y que era una persona que para mí siempre despertó mucha curiosidad y de la que escuché como historias por pedazos, como de manera desordenada. Fui recolectando esos distintos relatos y armándome una imagen de esta abuela y entendiendo, digamos, que había sido una persona bastante adelantada para su época.

—¿Cómo fue para vos reconstruir esa época y qué cosas descubriste en el proceso?

—Reconstruir la época fue un proceso largo, de una investigación larga que también a mí me interesaba recuperar esos relatos de memoria viva que no estaban en los libros, que no estaban en los libros de historia que leí en la escuela. Además, yo sentí que había una deuda histórica con algunos sujetos que pasaron inadvertidos, y me refiero principalmente a las mujeres, y también me llamó la atención de cómo estaba el mundo de la clandestinidad. Había muy poco registro de eso.

Entonces conversé con mu­chas personas, mujeres que habían participado de una u otra manera en política pero que, claro, habían tenido algún rol de manera anónima, y personas que habían estado en la ­clandestinidad.