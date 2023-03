Internaron a Raquel Mancini

La icónica modelo Raquel Mancini se encuentra internada tras sufrir una descompensación en su domicilio, en la ciudad de Buenos Aires. Aunque no se difundió ningún comunicado oficial y todo se mantiene bajo cierta reserva y con la mayor cautela, trascendió que está mejorando de a poco.

Según manifestaron sus hermanos en diálogo con algunos programas en televisión, fue justamente Luis, uno de sus familiares, quien la encontró en su departamento, en el barrio de Palermo. La incógnita que se plantea alrededor de la salud de Raquel es si sus reiteradas recaídas y problemas de salud se deben a la importante cantidad de cirugías a las que se ha sometido a lo largo de toda su vida. De hecho, se ha dejado trascender que ella sigue viendo al polémico cirujano Aníbal Lotocki. Y este sería uno de los motivos del alejamiento de Raquel con Augusto, otro de sus hermanos. Vale recordar que este cirujano plástico está en pleno proceso judicial por algunas denuncias y enfrenta reclamos por lesiones de Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa, entre otras.

No es esta la primera vez que Mancini es internada de urgencia. Por ejemplo, en 1996 estuvo algunos días en coma profundo luego de una descompensación sufrida durante una lipoaspiración. Llegó a expresar en algún momento: “Me puse lolas y me apliqué colágeno en los labios, una decisión equivocada y de la cual supe reírme con el tiempo. Después de la mala experiencia que tuve cuando me hice la lipo no volví a operarme. Y si lo tuviese que hacer nuevamente, sería más cuidadosa”.

Ella fue sin dudas uno de los íconos de la belleza en la Argentina durante los 80 y 90. Fue tapa de cuanta revista de farándula argentina existió. Pero sus últimas noticias tienen que ver con sus graves problemas de salud que afronta debido a las diferentes operaciones a las que se sometió. Nació el 26 de septiembre de 1964 en Buenos Aires y fue durante la década del 80 que comenzó su maratónica carrera en el modelaje y la televisión.