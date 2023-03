Kanye West al altar

El diseñador se casó con una joven llamada Bianca Ceroni y todo marcha sobre ruedas. La boda se realizó en su casa de Estados Unidos, donde compartieron una velada junto a sus amigos. Tiempo después pudieron dejarse ver ante los paparazzis, para luego saber que van a ponerse en jaque cuando se sepa que Kim Kardashian y la joven tienen una pésima relación, debido a que la “onda” entre los tortolitos viene desde que estaba casada.

Ceroni es una empleada de Kanye y se conocen hace muchos años. Es una joven arquitecta que trabaja en esa empresa de moda. Ahora van a pasar su luna de miel en el Viejo Continente, donde irán junto a los cuatro hijos del mediático. Kim no está contenta y desea poner un manto de paz, pero decidió que lo hará a través de sus abogados para evitar los líos con su exesposo, que suele insultarla por las redes sociales.

De esta manera decidió no tener más diálogo si no lo es a través de los abogados que deciden todo en lo que respecta a los cuatro menores, cuya custodia compartida pende de un hilo en la actualidad, al igual que las finanzas que deben repartirse, pero aún no llegan a un buen acuerdo económico.