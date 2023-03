Marcelo Corazza dijo ser inocente y no respondió preguntas

Finalmente, Marcelo Corazza, en lo que fue su primera declaración indagatoria ante el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Patricio Lugones, funcionarios judiciales a cargo de la investigación sobre una organización dedicada a corromper a menores de edad, negó la acusación en su contra y luego tampoco quiso responder preguntas. Según fuentes y voceros judiciales cercanas al caso, “Corazza negó el hecho que se le imputa y después se negó a seguir declarando”.

En la causa hay, por el momento, cuatro imputados, aunque no se le tomaron declaración a todos en el día de ayer. Algunos serán interrogados durante la jornada de hoy. Según la información judicial a la que tiene acceso, los cuatro imputados están acusados de “haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”.

“Soy inocente”, fue lo único que dijo Corazza al ingresar al edificio de la calle Lavalle, antes de la indagatoria. Las detenciones se dieron ayer luego de seis allanamientos realizados en la ciudad misionera de Oberá y en las localidades bonaerenses de General Pacheco, Tigre y General Rodríguez. La causa está a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 48. Según lo difundido por la agencia Télam, la causa se inició a partir de la denuncia que realizaron dos personas de identidad reservada, que ahora ya son mayores de edad, quienes dijeron haber sido víctimas cuando tenían entre 11 y 14 años. Según la agencia misma agencia, los otros tres imputados fueron identificados como Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti. A este último lo sindican como el jefe de la organización.

Marcelo Corazza participó de la primera edición de Gran Hermano, allá por el año 2001. Tenía 29 años y terminó ingresando a la casa como suplente, tras la renuncia de Gustavo Jordurcha. En aquel entonces era profesor de Educación Física y entrenador de rugby. Finalmente resultaría ganador de aquella edición, lo que de alguna manera le abriría las puertas a trabajar en los medios.

Entre otros programas, formó parte del infantil Megatrix y el solidario Dar es dar. Apenas pasado cierto tiempo, terminaría sumándose a Telefe como productor. En ese rol, estuvo vinculado a varios proyectos del canal. Por ejemplo, Mosca y Smith, El primero de nosotros, Bartender, La máscara y Pequeñas victorias 2.

Vale recordar que en la actualidad se encontraba trabajando en el Departamento de Locación y estaba a cargo de coordinar parte de la producción en los debates de la edición actual de Gran Hermano. De hecho, en sus redes sociales tiene subidas varias fotos con muchos de los participantes. Sin ir más lejos, el día domingo estuvo trabajando en lo que fue la última gala de eliminación, antes de la final del próximo 27 de marzo, donde Romina fue finalmente la más votada por el público para dejar la casa.

Santiago del Moro se refirió a la detención del ex-GH

El conductor de la actual edición de Gran Hermano, quien a su modo viene siendo también una estrella del ciclo y aportando su particular estilo, aprovechó algunos minutos al aire y se expresó sobre el caso. Antes lo había hecho el propio canal a través de un comunicado en el que informaba que se había suspendido preventivamente a Corazza, según lo indica la ley y que colaboraría con la Justicia en todo lo que fuera requerido.

Por su lado, Del Moro dijo lo suyo. “Hoy me toca salir a hablar de… Bueno, el canal ha emitido un comunicado con respecto a un trabajador que está hace más de 20 años, que es el señor Marcelo Corazza”, comenzó. Y siguió: “La acusación que se le hace es espantosa. A mí personalmente, como persona, como ser humano y como papá, es un lugar al que me cuesta mucho llegar y siempre lo que pido es justicia absoluta. Y en caso de ser culpable, el peor de los castigos. No tengo ningún tipo de mirada piadosa con respecto a este delito”.

Además de ello, aclaró que “si obviamente una persona es acusada, tiene todo el derecho a defenderse. Tengo las mismas dudas que ustedes, las mismas preguntas que ustedes”. De frente a cámara expresó que no conoce a Corazza más allá de algún cruce eventual en los estudios. También contó: “Le estuve preguntando recién a los compañeros del canal. Ellos están en shock también, imagínense tantos años trabajando acá”.

Del Moro fue muy claro en relación al asunto y se tomó todo su tiempo para poder expresar su sentir. “No quería salir y leer ese comunicado tan frío”, continuó. “Obviamente que la empresa lo tiene que hacer, imagínense que tenemos las mismas dudas que ustedes y tenemos que esperar a que él pueda declarar en el día de mañana (por hoy). No tenemos más que decir. No es una persona que yo conozca mucho”, ratificó.

Además, se encargó de aclarar que Corazza no es el “Gran Primo” (la “voz” que se encarga de hablar con los participantes dentro de la casa) tal como se rumoreó, sino que el encargado de ello es otra persona. “Gran Primo es otro productor que habla con los chicos con una voz distorsionada”, aclaró Del Moro.

Por último, dijo: “Solo pedimos justicia”. Vale señalar que lo sucedido descolocó a propios y extraños del programa, justo cuando se apronta el final de la presente edición y que mantiene en vilo a miles y miles de espectadores.

Ximena Capristo sobre Corazza

Justo unos días antes de su detención, Ximena Capristo, compañera de Marcelo Corazza en aquella edición de 2001, había dicho: “Ganó por buen tipo. Porque querían todos que ganara (...). Mi mamá, que Dios la tenga en la gloria, y sus amigas amaban a Corazza. Era el hijo que no tenían, era el hijo que querían tener porque era buen tipo”.