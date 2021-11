Marilyn Manson tenía un cuarto de torturas para someter a sus víctimas

Denunciaron que el cantante Marilyn Manson tenía un cuarto de tortura en su casa en el que sometió sexualmente a diferentes mujeres. Se trata de una habitación que en un principió funcionó como estudio por lo que se encontraba insonorizada y a la que el músico bautizó como “Bad Girls Rooms” (Cuarto de las chicas malas).

De acuerdo a una investigación realizada por la revista Rolling Stone, encerraba allí a las mujeres que “castigaba” cuando cometían, a su parecer, “pequeñas transgresiones”. Según Ashley Walter, ex asistente del músico y una de las denunciantes, Manson se jactaba del espacio y hacía bromas al respecto.

En el “Cuarto de las Chicas Malas” Manson tenía una libreta de anotaciones decorada con sangre, cruces esvásticas y recortes de revistas pornográficas. La decoración del lugar era completamente negra y la temperatura se mantenía por debajo de los 18 grados, un elemento determinante para el mal humor de Manson que siempre se quejaba si variaba el termostato.

Desde Rolling Stone, aseguraron: “Allí cometió actos de abuso mental, físico y sexual que dejaron a sus víctimas con episodios paralizantes de ansiedad, depresión, ataques de pánico y estrés postraumático”.

Al menos 15 mujeres acusaron a Marilyn Manson de abuso sexual, psicológico y físico. Algunas de ellas fueron exparejas, mientras que otras fueron asistentes personales.

Evan Rachel Wood, conocida por la serie Westworld, denunció lo que vivió con Manson cuando apenas tenía 18 años. “El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson” comenzó su relato la actriz y continuó: “Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. Terminé de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”.