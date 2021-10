Marlee Matlin regresa al cine con CODA

Marlee Matlin coprotagoniza CODA: señales del corazón, película de Sian Heder, que adapta la película francesa La familia Bélier. Se trata de una comedia dramática en la que una integrante del clan es la intérprete necesaria para las labores diarias, al ser el único miembro oyente. La actriz contó detalles de su participación en el filme que hoy llega a salas.

“Creo que el empoderamiento que trae esta película es básicamente captar la atención de la comunidad sorda. Creo que le da voz a los sordos alrededor del mundo, para ser vistos. Creo que llamará la atención saber que existimos, que no somos solo personas que no oyen y que por eso no viven. Sean sordos o tengan dificultades para escuchar, estamos en todo el mundo. Como actriz, estoy muy entusiasmada que aquellos que vean la película se sorprendan por los actores sordos haciendo historias de sordos y transmitirlas especialmente para gente sorda, a través de la belleza del lenguaje de señas, y ojalá haya más trabajo para todos en películas, teatro o televisión”, cuenta la actriz.

“Sian es una patada en el trasero y la amo hasta la muerte porque tengo que sacarme el sombrero con ella. Ella es única. No solo es una persona increíble. Como directora, ella entiende la importancia de la comunicación, de la lengua de señas y de la cultura sorda, porque ella hizo su tarea. Ella aprendió a hablar en señas, se comunicaba con todos noso­tros en profundidad, sobre la historia, los personajes, ella cree en nosotros. Cree en su trabajo, tanto como en nuestro trabajo, e hizo que nuestro trabajo funcione. Necesitamos más directores como ella”, menciona sobre su colaboración con Heder, la directora.

“Creo que es clave que esta película exista, porque la gente sorda, que pueden ser actores, que pueden ser directores, que pueden ser escritores, que pueden ser artistas del maquillaje o de vestuario, o estar detrás de cámara, han intentado meterse en este negocio. Y cuando esta película salga, creo que mucha gente que esté en el entretenimiento entenderá que hay una gran historia aquí que envuelve a un grupo de actores verdaderamente sordos, que son auténticos y críticos para esta película y lo que ves es una buena historia y no actores oyentes haciendo de sordos como se ha hecho antes. Pasaba mucho eso, pero eso queda para otra entrevista”, concluye.