La China Suárez se victimizó en Instagram: culpó a Icardi, a Wanda y a los medios

A días de que explotara en los medios la noticia de un presunto engaño de Mauro Icardi a Wanda Nara, quien mantenía una relación -al menos virtual- de varios meses con la China Suárez, la actriz publicó un extenso mensaje en sus Historias de Instagram, donde intenta eximirse de responsabilidad.

Luego de que la señalaran como tercera en discordia y de ser acusada como alguien que sistemáticamente apunta a conquistar hombres casados, la ex de Benjamín Vicuña decidió pronunciarse sobre estos trascendidos, echando culpas -entrelíneas- a Mauro Icardi, a Wanda Nara por tratarla de "zorra", y a los medios por reproducir la información que no deja de circular.

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal, por miedo e inexperiencia, por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”, dice el texto al comienzo.

Luego, apuntó a Icardi, pero también habló de los hombres en plural, probablemente por las acusaciones similares que se le hicieron en el pasado en referencia a los matrimonios de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña: “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas”, escribió. Y agregó: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos”.

“Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son de dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y, sobre todo, profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”, continúa el mensaje.

En línea con lo anterior, se planta en un lugar de victimización: “Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada”, dice, entre otros párrafos, a pesar de que salieron a la luz mensajes directos suyos hacia Icardi, en los que le comentaba su fantasía de encontrarlo alguna vez en un boliche donde "nadie te conozca".

El interrogante que surge luego de estos posteos, y de que el futbolista del PSG diera muestras de arrepentimiento en su perfil de Instagram -donde pide perdón y le dice "te amo" a la madre de sus hijas-, es qué medida tomará Wanda Nara. ¿Seguirá apostando al matrimonio o se acentuará la crisis?