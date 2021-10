La talentosa Anya Taylor-Joy canta un clásico de los 60 para la película Last Night in Soho

La talentosa Anya Taylor-Joy no solo es excelente actriz sino que también se luce como cantante. Este miércoles por la mañana, la artista compartió a través de redes sociales un video en donde interpreta la canción “Downtown”, que será parte de la banda sonora de la próxima película de Edgar Wright, “Last night in Soho”.

La actriz hizo una versión ralentizada del clásico de los 60 de Petula Clark. En el video compartido, se la puede ver interpretándola en un estudio, mientras se muestran también imágenes del filme que protagoniza.

"No todos los días se te pide que grabes varias versiones de una canción icónica. Los sonidos de los 60 son lo que hicieron que me enamore por primera vez de la música, así que me alegré mucho cuando Edgar (Wright) me pidió que lo haga. Disfruten de “Downtown (Downtempo)” de la banda sonora de #LastNightInSoho", escribió Taylor-Joy.