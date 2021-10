David Lebón se expresó luego de la muerte de su hija

La semana pasada se conoció la noticia de que Tayda Lebón, la hija de David Lebón y su primera esposa Liliana Lagardé, se había suicidado en Nueva York, ciudad en la que vivía desde el 2000.

El músico que hasta el momento no se había manifestado sobre el tema, expresó su dolor a través de las redes sociales. ”Hace casi una semana mi vida cambió para siempre, el dolor que me atraviesa es inmenso. Solo quiero agradecer todo el amor que estuve recibiendo en estos días, cada mensaje, cada llamado, cada presencia”, escribió Lebón en Instagram y concluyó: “No sé cómo se camina a partir de ahora, solo sé que la música siempre me salvó y es a lo que me aferraré a partir de ahora”.