Martín Bossi desmintió su romance con Morena Beltrán

Tras los rumores de un romance apasionado entre Martín Bossi y Morena Beltrán, el propio actor desmintió la versión. Mientras realiza temporada en Mar del Plata, señaló que ni siquiera conoce a la joven periodista deportiva.

"Nunca algo tan poco cierto como esto que se dijo. No la conozco a Morena Beltrán, no la vi en mi vida. En la realidad la vi una vez en el programa del Pollo Vignolo y nunca más. No la vi nunca en ningún evento y ni la vi acá en la playa. Pobre chica, si ella tiene tal vez una relación con alguien se debe querer morir. Una cosa que la relacionen con Luciano Castro, El Duki o Sebastián Yatra, pero que la relacionen conmigo nada que ver. Pídanle disculpas”, destacó.

Además tiró un "palito" por el rumor: “Con respecto a los chicos de Intrusos, son las reglas del juego. Les mando un beso grande y gracias por hablar siempre bien de mí, y por relacionarme con una mujer tan bella. Me dieron una idea y en cualquier momento le empiezo a escribir por Instagram. Pero no hay romance, estoy sorprendido".

La versión del romance

El periodista Juan Etchegoyen fue quien confirmó la relación Beltrán.Bossi en Intrusos. Según destacó, fue "amor a primera vista" y que los encuentros son cotidianos. Por otro lado agregó que la periodista deportiva "terminó una relación en octubre y lo conoció a Martín en diciembre". Cabe destacar que Bossi también estuvo vinculado con Alina Moine, compañera de Beltrán en Espn. Pese a los rumores, ambos desmintieron la versión y señalaron que son amigos.