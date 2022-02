Crónica de un amor anunciado

Luego de coincidir en el escenario de Sex bajo el mismo elenco, Christian Sancho y Celeste Muriega comenzaron a charlar y a coquetearse mutuamente. De esta manera, la chispa no tardó en encenderse y así fue como empezaron a verse por fuera del trabajo. La atracción llegó para quedarse y, si bien no caen en rótulos, ya se muestran en público para no esconderse más.

Mientras ella trabaja en dos obras de teatro, él también está estudiando los guiones de lo que serán sus próximos trabajos sobre las tablas y en un rodaje. Por ahora se entregan a la compañía y al amor sin estructuras, pensando en la actualidad y acompañándose en el camino profesional. Asimismo, Sancho se ocupa de sus hijos, Camille y Gael, ambos de otras parejas.

Respecto del romance, ella declaró a una revista de espectáculos de alcance nacional: “Yo no le destino tiempo a alguien si considero que no va a ser importante en mi vida. Y lo que me está pasando con Christian es que me dan muchas ganas de destinarle mi tiempo. De abrirle la puerta de mi casa y darle ese lugar para conocerlo en profundidad. Me parece que todo es parte de un proceso, que no hay que apurarse. Estamos yendo paso a paso, como corresponde, pero al mismo tiempo dejándonos llevar para fluir. Y bueno: ¡Está fluyendo muy bien!”.

Por otro lado, el galán de los abdominales perfectos no se quedó atrás y halagó a su compañera de vida: “Lo que nació entre Celeste y yo, evidentemente, fue más allá (risas). Y fuera del escenario, entre Celeste y yo también hay química y mucha piel. Eso no se busca, se encuentra. Y cuando sucede, hay que saber disfrutarlo”.