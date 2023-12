Masi y Xuso revelan detalles de Operación Triunfo

El reboot de Operación Triunfo en Prime Video ha revolucionado la manera de pensar de los formatos, y gran parte del suceso tiene que ver con la elección no solo de sus concursantes, sino de aquellos que comunican todos los días las novedades. En exclusiva, hablamos con Masi y Xuso, quienes diariamente informan lo que acontece en el show.

—¿Qué fue lo primero que se les cruzó por la cabeza cuando los convocaron?

—Masi: Lo primero, que estamos cumpliendo un sueño. O sea, yo pensé estar dentro de Operación Triunfo, es lo mejor que me ha podido pasar en mi carrera profesional y también te estoy hablando como persona porque, madre mía, dónde me estoy metiendo. Aquí hay pasiones que nosotros somos fans del formato de siempre, desde pequeños, y yo lo viví. Vamos, cuando yo me enteré dije no sé si me ha pasado algo que me haga más ilusión. La verdad, yo creo que, tristemente y difícilmente, si tengo hijos, nada más.

―Xuso: Laboralmente, esto es muy heavy y es un proyecto tan bonito y tan ilusionante que es que difícilmente algo se puede comparar con Operación Triunfo.

—¿Qué recuerdos tenían de Operación Triunfo?

—Masi: A ver, yo es que de la gala no tengo tantos recuerdos como de yo cantar y tener los discos, porque yo tenía todos los discos, de todo. De Navidad, de no sé qué, bueno de todas las ediciones, que era una loca con eso, yo era más pequeña y me iba a dormir.

—Xuso: Yo me acuerdo que en mi colegio, yo tendría a lo mejor 13 años y era un fenómeno social, que era como todo el colegio hablando de lo que había pasado. Al día siguiente de la gala, todos hablando de lo que había pasado en la gala, o sea, de quién sabía era una locura, o sea, eso se vivió. Yo creo que fue eso un fenómeno social en España, fue espectacular.

—¿Cómo van a hacer para distanciarse de los concursantes?

—Masi: ¿Cómo voy a distanciarme? No quiero. Es una cosa que además yo ya he avisado y yo no me voy a distanciar. Yo me voy a enamorar y voy a llorar y voy a estar inmersa, todo real con todos ellos.

—Xuso: Pero tenemos también que tener esa distancia, claro, y tienes que ser, dejarte fuera lo que es tus opiniones definitivamente que los tendremos porque somos personas y vamos a tener nuestros favoritos como todo el mundo en casa, pero mira. Calladitos y al final, todos.

—Masi: Y a mí siempre me pasa que en todos los concursantes yo le veo un encanto, un algo diferente que hace que me guste mucho por separado. Entonces, habrá a lo mejor uno que yo diga es lo que más me gusta a mí o lo que a mí me parece con más complicado, la virtud que a mí me parece más especial. Y por eso mis favoritos, pero todos nos van a gustar y además viendo el casting que ha habido, que tú lo has visto y que yo también un poco intuyo cosas es que a lo mejor no se pueden elegir.