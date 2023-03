Matilde Castañeda: “La empatía es importante en este mundo tan loco en el que vivimos”

Matilde Castañeda es una de las protagonistas de la nueva serie podcast de Universal TV, Código U99, un thriller apasionante. Con ella hablamos en exclusiva para saber detalles de su trabajo en la ­propuesta.

—Antes de hablar de la serie y de tus trabajos, te voy a hacer una pregunta que la hago siempre que tengo la oportunidad de hablar con actores y talentos de toda Latinoamérica. ¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—Fue en la secundaria. Eso lo tengo muy claro, y fue al ver ­teatro. Yo quise ser actriz por el teatro, y es muy curioso porque casi no hago teatro, pero mis ­primeras cosas sí que fueron ­gracias al teatro. Por eso decidí ser actriz.

—Bueno, hablás del teatro, que fue lo que te impulsó. En este caso, que es un podcast, vos venís haciendo series de televisión en donde tu cuerpo está presente. ¿Cuál es la principal dificultad que tuviste en esta oportunidad para este trabajo?

—Que la gente se pudiera transportar a esto que yo les estoy contando solo con la voz. Para mí, eso era como lo más complicado, porque justo en la parte audiovisual tenés tu cuerpo y otros elementos, e incluso hasta los mismos actores que te ayudan a que la historia se cuente, pero aquí no. Aquí cada uno graba por separado y lo único que tenés es tu guión y el poder de tu voz para poder contar y que la gente pueda transportarse a lo que está escuchando, a lo que está pasando.

—¿Y qué aspectos descubriste de tu voz o justamente de la profesión que hasta el momento no habías ni siquiera pensado?

—Que la voz es superimportante. Que se puede contar algo solo con la voz, entonces es una herramienta muy importante para poder contar algo. Es una ­herramienta fundamental, entonces para mí fue el descubrir que yo con la voz podía hacer que la gente se involucre en lo que estaba pasando, fue un descubrimiento muy, muy grande. Y pasar a otro tipo de pues de plataforma, de lo que se cuenta, para mí fue también un gran salto y aprendí ­muchísimo.

—En el momento en que te hicieron la propuesta, ¿eras de escuchar podcasts, te pusiste a escuchar otros de ficción como para también entender por dónde tenías que ir?

—Sí, escuché un podcast de ficción chileno. Yo conocía muchas de las cosas que hacía Universal de ficción y entonces más o menos dije: “OK, por aquí va la línea y sobre esto tengo que trabajar”. Creo que ayuda mucho la parte de los guiones, porque define muy bien cada uno de los personajes, y eso hace que la gente se pueda identificar con los personajes y no solo con las historias.

—Aprovecho que justo estamos hablando en el Mes de la Mujer y justamente en el podcast vos sos una de las protagonistas. Has ­participado en otras series recientemente, en La rebelión, en donde se cuenta un poco una revolución de cuatro personas y a ­partir de ahí la creación. Pero ¿cómo vivís las oportunidades en las cuales pudiste protagonizar o coprotagonizar?

—Me gusta mucho hacer este tipo de ficciones donde justo empoderan a la mujer, porque cuando yo decidí ser actriz seguramente también hubo mujeres que me inspiraron a hacerlo. Entonces, contar en la ficción temas como, o sea, por ejemplo, en Código U99, que es una detective que no está detrás de un hombre. Porque normalmente veíamos antes así en este tipo de ficciones donde los hombres lideran y las mujeres siempre están atrás, y aquí es todo lo contrario, somos las mujeres las que esperamos porque lo podemos hacer. Entonces quizá eso también puede inspirar a muchas niñas a decir: “Claro, si ellas pueden, yo también”.

Y me ha pasado también con La rebelión justo que es esta historia de cuatro mujeres que se empoderan y que dicen que no importa la clase, se habla de distintas clases sociales y que cada una se empodera a su manera y se rebela ante algo que se ha dicho que es, que la sociedad nos dice que es. Entonces, hacer este tipo de ficciones para de alguna manera llegar a muchas mujeres y que las mujeres puedan identificarse y decir: “Claro, se puede”, para mí como actriz, sobre todo en esta industria, es muy importante, y estoy agradecida con cada una de las oportunidades que me han dado.