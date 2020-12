Maxi Pardo: “Esta es una era en la que hay que ser auténtico”

Mientras otros se paralizaron, Maxi Pardo ha tenido un 2020 plagado de trabajo, participaciones en programas televisivos, su propio ciclo y la música, siempre presente. Diario Hoy dialogó con él para conocer más detalles de su potente año.

—¿Cómo viviste la pandemia?



—Con el shock emocional en el inicio como todos, pero tuve la suerte que me pegó por el lado del trabajo, me apareció muchísimo trabajo. Después de años de espera despegó mi carrera en un mundo en donde pasaron muchas cosas tristes.

—Y en el medio de todo esto tuviste miedo de salir al “mundo” a trabajar…



—Empecé en KZO con El Pollo Álvarez, después con Pampita, después lo de mi programa, y tuve que pensar qué hacer, literalmente arriesgué mi vida por mi futuro y mi carrera, porque ahora está todo más tranquilo, pero yo salí en la época más heavy.



—¿Cuándo te diste cuenta de que la música era tu profesión?



—Se dio de manera natural. En el secundario pensaba para qué tenía que estudiar cosas que me quitan tiempo y no sabía por qué tenía que estudiar cosas de memoria, y ahí, por crear, por quedarme libre, empecé a tener tiempo y fui a una clase de un primo mío de guitarra, la tomé y al año ya componía y me salía cantar. Me llevaron a Estados Unidos, y grabé, y la música se cruzó conmigo, era algo que tenía.

—En Cita con el amor te das el lujo no sólo de cantar con los número uno sino de entrevistar, ¿te gusta la conducción?



—Claro, y la manera de conducir. Como muchos son mis amigos, me pongo a charlar con ellos tomando un café. De hecho he compartido camarines con muchos, y ahí también preguntaba, en el programa está orientado hacia el amor, pero soy así, soy Maxi. Tiene mucho que ver que la pandemia también dio una opción para salir a tocar, es lo que me decían.



—Hacés preguntas que no se le ocurren a todos…



—Juan Alberto Mateyko dijo que le gustaba el programa y la forma de entrevistar, eso es el mayor halago, es una emoción, que Mateyko me valide como entrevistador es increíble. Esta es una era en la que hay que ser auténtico, las redes sociales lo hicieron, pero ahora todo tiene que ser real, y cuanto más real seas vos los contagiás a los demás, así soy yo, ahí y afuera, no hay dos Maxi. Me dio muchísima gimnasia, porque hace 22 años que vengo trabajando, tocando en bares, para una sola persona, pero sabía que todo era un entrenamiento.

—En el programa te han revelado cosas que no en otros lugares…



—¿Sabés qué es? Es buena onda. Uno lo mima, charla con él de verdad, le das un escenario, con un sonido espectacular, con una banda clase a que sepa sus canciones, es como un Disney para los músicos. La idea es eso, compartir, no es que los llevo para lucirme yo, es un homenaje a ellos, a la buena onda. Pusimos todos en el programa, era una apuesta, con 60 personas trabajando, la consigna de mi productora es sólo sumar a gente buena onda, no me interesa la mala onda, quiero compartir música y otras cosas desde un lado positivo y eso hace que la gente se enganche más. Está pensado para hacer algo bueno, y las cosas se dan solas. Y en el verano con mi productora también haremos Rock and fútbol, para compartir, porque es una época para compartir. El mundo se vino a pedazos, murieron millones de personas y hay que unirse. Todos los artistas que vienen al programa entienden esto.

—¿Cita con el amor surgió como un homenaje?



—Sí, lo hicimos primero en el Teatro Sony, 16 recitales. Nos fue muy bien, y salió como una forma de validar la balada romántica. Cuando empecé en la tele, tras el cierre de todo, la pandemia me impulsó a llevar eso del teatro a la televisión. Como músico no me interesa estar adelante, ser yo, yo, yo, basta de yoísmo, el homenaje es para el otro. Yo me rompí el alma para lograr lo que hoy tengo, y mi sueño sería hacer un programa de talentos con alguien que realmente te aconseje, me gustaría dar oportunidades en serio, ojalá pueda.

—Recientemente lanzaste un dueto con Ángela Leiva, ¿cómo seleccionas a quiénes te acompañan?



—Yo hace dos años que la vengo viendo a ella, y creo que ella tiene que hacer balada, y así fue, o mi dueto con Cristian Castro, donde yo con él compongo, pero todo tiene que ver con lo mismo, con la buena onda, saqué con Seba Mendoza uno, o con Los Tekis. Mis duetos o feats no son por medio de compañías o mánagers que sacan negociados, sí hay alguien que te presenta, pero es algo orgánico y no me importa si es conocido o no.

—¿Planes a futuro?



—Rock and fútbol, Cita con el amor 2, que rodaremos en febrero, y apenas abran el mundo, estaremos arriba del escenario, porque es donde se me caen todas las mochilas y pesares, es donde me libero y vuelo, con mis canciones y mi canto, todo lo demás me gusta, pero ahí estoy de verdad.