"Me decían La Mona y yo sufría"

A corazón abierto, Carlos "La Mona" Jiménez sorprendió en La Peña de Morfi, al contar que sufrió bullying de chico, por su apodo. Pese a que el mismo es característico en su carrera musical, el artista destacó que al principio lo sufrió: "A los 10 años me metí en un ballet folclórico y estuve hasta los 13, pero dejé porque no me gustaba que me dijeran La Mona".

Por otro lado, remarcó que el mismo le generaba angustia, ya que su sueño era ser Tarzán y hasta se colgaba de los árboles, haciéndose el que lanzaba flecha. Pero sus pares, lo seguían atormentando: "Me decían La Mona y era una injusticia... Mirá la pinta que tengo ¿Qué tengo que ver con un mono, hermano? Mirá que lindo muchacho que soy", destacó que pensaba años atrás.