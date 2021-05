Megadeth expulsa al bajista David Ellefson tras ser acusado de pedofilia

La banda estadounidense de trash metal, Megadeth, anunció este lunes a través de su cuenta oficial de Twitter que han tomado la decisión de expulsar a su bajista, David Ellefson, luego de haber sido acusado de pedofilia.

"Informamos a nuestros fans que David Ellefson ya no toca con Megadeth y que nos separamos oficialmente de él. No tomamos esta decisión a la ligera. Aunque no conocemos todos los detalles de lo ocurrido, con una relación ya tensa y lo que se ha revelado ahora es suficiente para que sea imposible trabajar juntos en el futuro", dice el mensaje del grupo.

Según Variety, el escándalo de Ellefson comenzó con la viralización en las redes de ciertas capturas de pantalla con mensajes y videos suyos con los que supuestamente sedujo a una menor de edad. Por su parte, el bajista negó tales acusaciones, argumentando que se trata de "interacciones privadas y adultas que fueron sacadas de contexto y manipuladas".

Asimismo, el músico publicó una captura de pantalla en la que la mujer implicada asegura ser adulta y sostiene que su contacto con Ellefson fue consentido y en línea.