Tenso cruce entre Germán Paoloski y Christian Martin: "No lo saquemos más"

Este lunes se vio un fuerte cruce al aire entre Christian Martin y Germán Paoloski en "Sportscenter", por la pantalla de ESPN. El mismo se volvió tendencia en Twitter.

"No lo saquemos más a Christian Martin", terminó diciendo al aire Germán Paoloski, conductor de Sportscenter, ante los reclamos del corresponsal en Inglaterra.

En el inicio del programa, y después de haberse extendido en el pase por una discusión con Gustavo López, quién conduce previamente F360, Paoloski recibió el reclamo de su colega: "Te cantaban que estaba acá esperando".

La reacción de Paoloski fue con los tapones de punta: "Si no querés salir no salgas Cris, no pasa nada. Yo no te quiero obligar pero no podemos hacer lo que vos querés todo el tiempo", a lo que Christian Martin contestó: "Nunca lo han hecho".

Luego, ya con el ex rugbier fuera del aire, señaló: "Me gusta el compañerismo que hay al aire. No lo saquemos más a Christian Martin, hagamos eso. Más fácil".

Ya más tarde, el propio Paoloski respondió a un tuit sobre el episodio diciendo: "La verdad me sorprendió su reacción porque siempre tuvimos una excelente relación! Pero la definición de la rutina no la define el... abz!"