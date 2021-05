Boca no descansa y ya piensa en la Libertadores

Los jugadores de Boca y todo el cuerpo técnico de la Primera División no tienen descanso luego de la suspensión de la semifinal ante Racing por la Copa de la Liga Profesional. Durante todo el fin de semana tuvieron actividad y hoy tendrán los hisopados de la Conmebol para el juego del miércoles ante The Strongest por la Libertadores. Ese encuentro está pautado para las 21 en la Bombonera.



Russo empezará a definir quién podría reemplazar a Cristian Medina, una baja sensible en la mitad de la cancha por su dinámica y porque es una rueda de auxilio muy importante para Alan Varela. En su lugar hay varias alternativas, y seguramente el DT irá probándolas para elegir el que mejor pueda rendirle en ese lugar de la cancha. Las opciones son Capaldo, González, Maroni, Cardona o el juvenil Aaron Molinas.



Además del trabajo del plantel principal, hoy hubo una asamblea de representantes y se aprobó que los socios excombatientes de la Guerra de Malvinas pasen a ser socios honorarios del club. Una gran decisión para darles un reconocimiento merecido a los héroes de Malvinas.