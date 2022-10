México recibe al talento latino en un evento sin precedentes

Hace unos días, en la Ciudad de México, STARZ anunció que su servicio de streaming internacional premium StarzPlay cambió su nombre a Lionsgate+ en 35 países, acompañado de una nueva imagen de marca.

Para acompañar este cambio y demostrar el interés por el talento de la región, la empresa decidió realizar un evento en el Antiguo Colegio de San Ildefonso de la Ciudad, del que diario Hoy participó en exclusiva junto a otros dos medios de Argentina, y representantes de Colombia, Brasil, Chile y locales de México.

La jornada estuvo marcada por la alegría del encuentro presencial entre figuras y medios. De acuerdo a la agenda, primero el talento latino desfiló por la red carpet, atendiendo a los medios locales e internacionales, para luego dar paso a una conversación, moderada por la periodista Gaby Cam, con cada uno de los elencos y equipos de sus series latinas.

Antes del diálogo con cada uno de los talentos, Superna Kalle, presidenta de las cadenas internacionales para STARZ dio la bienvenida a la prensa, a sus aliados comerciales y al talento de sus series originales en español para celebrar el cambio de nombre de la plataforma internacional a Lionsgate+, seguido de adelantos y respondiendo a algunas preguntas de la conductora.

Kalle ha sido una pieza clave en la expansión de STARZ y la incorporación, cada vez más, de proyectos latinoamericanos y españoles como El refugio, Malayerba, Express, que ya pueden disfrutarse de manera completa junto a producciones exitosas como Gangs of London, The Great y Gaslit.

Luego sí ya llegaron los paneles, que en esta oportunidad tuvo la particularidad de desarrollar ideas sobre dos lanzamientos, Nacho y Yellow, y el anuncio del inicio de rodaje de la segunda temporada de Señorita 89, liderada por la argentina Lucía Puenzo.

Al respecto de esta, que retoma la historia, que desnudó la manipulación en los certámenes de belleza, como así también denuncia las atrocidades a las que eran sometidas las jóvenes, Puenzo dijo: “La serie tuvo una recepción muy buena en Latinoamérica y nos pone muy felices que nos hayan convocado para una nueva temporada, que transcurrirá en la década del ‘90, en el mundo de la belleza y el mundo de los medios de comunicación, con la continuidad de las reglas y lo que tenían que hacer una vez que ganaban el certamen, y en lo que las obligaban a que se convirtieran”.

Luego del ingreso de Puenzo al evento, siguieron por la alfombra roja gran parte del talento de Señorita 89, como Ilse Salas, Juan Manuel Bernal, Natasha Dupeyron, y las nueva incorporación al elenco, Leidi Gutierrez. La serie comienza hoy en México el rodaje de la nueva entrega.

Al staff de Señorita 89 le siguió la presentación de Yellow, la nueva producción original de la plataforma, con Eréndira Ibarra, Tessa Ía, Lizeth Selene, Martín Saracho, la directora Silvana Aguirre, la productora ejecutiva Camila Jiménez y la creadora de la propuesta, Sofía Souza.

Ibarra, consultada sobre el proyecto y su personaje, respondió: “Yellow es una serie con mucho corazón, con personajes complejos, redonditos, emocionantes, es una serie corta, los capítulos son cortos, es una comedia oscura, y me gusta decir que es como una pastillita de yogur para estos tiempos tan extraños en los que estamos, mi personaje es Rojo, una mujer policía, parece que les gusta que haga de la autoridad aunque a mí no me viene muy bien”.

Y sin dudas, la estrella de este gran evento fue el actor Nacho Vidal, que permitió que Nacho, la nueva apuesta española de la plataforma, se realice. El excéntrico exactor porno, ahora escritor y coach, revolucionó la red carpet, al igual que su compañera de elenco María de Nati y la productora Teresa Fernández.

“Llevo 30 años en esto y me han llegado muchas propuestas, que algunas las llevé a cabo y otras no, como una que en el ’98 recibí una llamada del director de Planeta, diciéndome si quería escribir mis memorias, y le dije: Pero no tengo 80 años ni estoy muerto y él me dijo que le parecía muy interesante mi vida y así hice mi biografía que hoy por hoy está en su octava edición, 80.000 libros vendidos, que es una locura, y salió esa biografía, vendió bien, y yo seguí con mi vida y hace cuatro años un productor en el Festival de Málaga, me invitó y me dijo si quería hacer una serie”, contó en la red carpet Vidal sobre el origen de su serie, que se estrenará el 11 diciembre y es una de las grandes apuestas de Lionsgate+.

La noche continuó con más presentaciones, música, y los talentos compartiendo una noche a pura celebración con la sangre latina bien presente, demostrando, claro, el interés por el servicio de streaming para continuar produciendo y generando contenidos en la región.