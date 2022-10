Jim Carrey: del under al liderazgo en el humor

Nacido en Canadá, Jim Carrey fue criado en el seno de una familia poco funcional y, una vez que terminó el secundario, dejó la casa natal para empezar una nueva vida. Allí trabajaba para colaborar con los gastos de su núcleo íntimo pero también soñaba con terminar con esa vida que le tocaba atravesar. Además, dada su gracia natural, empezaba a explotar el costado humorístico con sus imitaciones y realizaba shows en clubes nocturnos.

Así fue descubierto por el cómico Roger Dangerfield, que lo invitó a probar suerte en Las Vegas para poder iniciar una carrera profesional en este género que se convertiría en su modo de vida. Luego empezó a estar en el show In living color, y así pudo obtener roles en los proyectos Duck factory, Doing time on Maple Drive, entre otros. Con esfuerzo y perseverancia, el muchacho obtenía buenos réditos de su trabajo y a mediados de los años noventa tuvo suerte con el personaje Ace Ventura que le valió popularidad y un primer sueldo valuado en doce millones de dólares.

Luego continuaron unas películas exitosas hasta The cable guy, que no tuvo buenas críticas pero con Mentiroso, mentiroso, volvió a repuntar con una paga cada vez más alta. Gracias a la seguidilla de éxitos, la productora lo eligió para otras comedias tales como How the Grinch stole Christmas, Bruce Almighty, Lemony Snicket's a series of unfortunate events, Fun with Dick and Jane, Yes Man, y A Christmas Carol. Sin embargo, aunque supo brillar en más de un proyecto como humorista, el actor no se quedó con las ganas de recorrer otros géneros ni estilos y se animó a interpretar roles más compeljos como los suscitados en las películas Eternal sunshine of the spotless mind, y I Love You Phillip Morris.

Respecto al amor, se casó con la cantante Linda Rondstadt pero a los meses todo llegó a su fin. Luego apostaría al amor junto a su colega Melisa Womer y fueron padres de Jane, para divorciarse en 1995. Tras estas experiencias decidió estar soltero y se le adjudicaron romances junto a las actrices Laurie Holden, January Jones, Anine Bing, Renée Zellweger con la que estuvo comprometida, y Jenny McCarthy.

Por aquél entonces, el hombre fue diagnosticado con depresión y debió emprender un tratamiento con medicamentos como Prozac. Una vez que atravesó vaivenes emocionales, decidió dejar los remedios para transitar su intervención sin aditivos químicos. Luego de terminar el noviazgo con la escritora Cathriona White, a los días fue encontrada muerta en su departamento por haber sufrido una sobredosis debido a la ingesta de medicamentos recetados para el humorista.

Tras esa terrible desgracia, Carrey comenzó a estudiar una carrera universitaria y obtuvo su ciudadanía estadounidense. Con una experiencia sólida, el comediante supo dar cuenta de sus dotes como actor y bailarín y humorista en La máscara para luego seguir por el camino en una trama que critica la manipulación de los medios en The Truman show para luego recorrer dramas y otros proyectos que lo mantienen de pie.