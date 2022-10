Larry de Clay dio el sí

El actor y humorista Raúl Germán Biaggioni, conocido por todos como Larry de Clay, se casó este viernes con Rosa Speratti en el Registro Civil de San Isidro. Luego de estampar la firma durante el mediodía, la celebración se mudó a un coqueto predio al aire libre en Zona Norte.

La pareja se había conocido hacía cinco años, en febrero de 2017, en un show solidario para juntar fondos para los hijos del cómico Leo Rosenwasser. El mismo Larry contó alguna vez parte de los entretelones del comienzo del romance. Después de aquel encuentro y entre idas y vueltas que incluyó intercambios a través de Facebook tuvieron su primera cita: “Empezamos a charlar y la invité un día a Café La Humedad a escuchar tangos, esa fue nuestra primera salida, y acá estamos. Fue hermoso, y aparte muy loco, armando algo solidario para un amigo que ya no estaba y que los hijos lo necesitaban. Ella no iba a ir porque trabajaba todo el día, estaba muy cansada, pero como era algo solidario, fue. Esas cosas de la vida. Era el destino, nos teníamos que encontrar” expresó.

La propuesta

Fue el propio Larry quien confesó cómo fue la propuesta, durante el verano pasado, en las playas de Miramar, acompañados de Isabella, hija de Rosa y de Santino, el hijo más pequeño del actor. En un testimonio a Teleshow contó: “Estábamos ahí tomando algo y de golpe me surgió esa necesidad. Le dije: Bueno, ahora que están los chicos acá, te quiero hacer una proposición. Hubo un segundo de misterio, y le pregunté si se quería casar conmigo. Fue muy sorpresivo. No lo había planeado, no tenía anillo, simplemente tuve esa necesidad de hacer eso ahí. Ella se emocionó mucho. Y después, en el teatro en Carlos Paz, estábamos haciendo función y Gladys Florimonte me apuró y tuve que hacer también la propuesta ahí”.

El sí

Para la ceremonia del registro civil el look de ambos fue relajado. El ex Videomatch llevó una camisa celeste claro, cárdigan azul, jean y zapatos. La novia por su lado eligió un vestido largo con escote en V, kimono estampado y sandalias, todo en tonos verdes suaves. Así recibieron el lanzamiento de arroz.

Para el intercambio de anillo en un predio de San Isidro y rodeados de amigos y familiares, ambos eligieron ya unas prendas más clásicas y formales: el lució un traje negro con moño y ella un vestido blanco con escote en v y corte princesa. Antes de la emocionante ceremonia y los festejos y descorches, ambos tuvieron unas breves declaraciones frente a la cámara de Intrusos. Ella es un ser humano increíble, estamos felices” dijo Larry. Rosita comentó: “Él es re compañero, después de no haber tenido experiencias gratas. Compartimos todo, los chicos, la casa”.

Obviamente, al festejo acudieron compañeros y excompañeros del famoso humorista, entre ellos, Puma Goity, Jorge Suárez, Sergio Gonal y Toti Ciliberto. El gran ausente fue Marcelo Tinelli, quien por motivos laborales no pudo asistir. Antes de que empiece el baile y los brindis y al momento del intercambio de anillos Larry dedicó unas emocionadas palabras a su flamante esposa: “Sos el verdadero amor, como digo siempre, porque me cuidás, porque nos encontramos, porque el universo quiso que estemos juntos”.