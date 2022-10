Mike Amigorena: “El miedo te hace retrógrado”

Mike Amigorena es uno de los actores que más ha aprovechado el auge de series para plataformas y ahora se suma a Limbo, de STAR+, protagonizada por Clara Lago, que narra el detrás de escena de una sucesión familiar complicada. Para saber más de su trabajo en ella, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat y dirigida por Agustina Macri, diario Hoy habló en exclusiva con Amigorena.

—¿Sensaciones por el estreno?

—Estoy muy orgulloso por formar parte de un equipo de primera gama, desde los guionistas, el arte, todos los rubros son de alta gama y estoy orgulloso porque el público va a ver un proyecto internacional.

—¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto?

—En mi caso, la completa disimilitud conmigo, un lugar de cero confort, y el desafío de que eso no se note.

—¿Cómo fue encontrarse con Esteban Pérez y Clara Lago para componer al trío de hermanos protagónicos?

—Tuvimos ensayos, llenos de mamparas, máscaras, volvimos de la pandemia, había una necesidad de contacto visual, con el equipo. En el primer encuentro todo ya fue muy fácil. Clara es divina.

—¿Tomaste alguna referencia de otras series en donde la herencia es el objetivo? Ya el hecho de verte de traje todos los capítulos es fuerte…

—El vestuario a mí me dice muchísimo, yo no soy tan solemne, cierro los ojos y veo el comportamiento, después bueno, lo tengo que llevar a cabo. Vi algunos episodios de Succesion, Padre de familia, Psicópata americano, y también teniendo referencia de gente muy adinerada que conozco, que tiene un comportamiento por default, a pesar suyo, con algún gesto o palabra que se impone. Me parece que el personaje más definido es el de Ignacio, los demás son más complejos; fue muy familiar abordar el personaje.

—¿Trabajar en este tipo de proyectos te acerca más al cine y al teatro que a la televisión tradicional?

—Sí, con la dinámica de la televisión tenés 20 escenas por día. Acá es distinto, nadie te corre, son diferentes métodos.

—¿Sos de juzgar a los personajes?

—Vivo juzgándolo porque se te mezcla tu percepción del sentido común, lo vivo haciendo. Muchas veces tiene sentido, otras no, y es un poco para que mi cabeza lo pueda abordar y lo entienda. A veces solo de curioso, no por objetar, es abordar lo que está escrito para poder entenderlo. Decir esto no lo hago nunca lo hice.

—¿Cuál de todos los temas que trabaja la serie te interesó más?

—La inclusión, el respeto por el otro, el poder tener en cuenta la fortaleza de la mujer, eso es fundamental en los tiempos que hoy corren. Hay que difundirlo porque es así, el futuro va a ser así, estoy seguro de que en un porvenir va a haber una mezcla muy rica sin los problemas que tenemos por, justamente, el miedo. Sin dudas, el miedo te hace retrógrado y Limbo está para tranquilizar y abrir cabezas diciendo apúrate porque esto es así.

¿Qué cuenta Limbo, la esperada superproducción argentina?

En Limbo, Sofía (Clara Lago) parece tenerlo todo: una vida glamorosa, una familia que le consiente todos sus caprichos y grandes amigos que son sus cómplices en su osado estilo de vida. Cuando muere su padre (Enrique Piñeyro), debe regresar a Buenos Aires, su lugar de origen, y enfrentarse con un pesado legado que incluye el negocio familiar, la rivalidad con sus dos hermanos (Mike Amigorena y Esteban Pérez) y el descubrimiento de una faceta desconocida de su padre. Motivada por demostrar que puede ser algo más que un adorno costoso, Sofía emprenderá un camino lleno de tropiezos, pero también de revelaciones. Limbo cuenta una historia relevante y al mismo tiempo representativa de diferentes realidades, a través de la cual la audiencia puede verse reflejada. Con un tono singular y disruptivo, la serie coloca en el centro de la escena a un personaje femenino fuerte que lucha por hacerse un lugar en un ambiente de hombres. Los cuestionamientos sociales y de clase también forman parte de la trama, que cobra vida a través de un abanico de personajes diversos y carismáticos que rompen con preconceptos y estereotipos, interpretados por un destacado elenco proveniente de España y la Argentina.