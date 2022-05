Mica Viciconte celebró sus 33 años: la sorpresa de Fabián Cubero

El de Luca Cubero es uno de los nacimientos más esperados en el mundo del espectáculo y la emoción alcanza no solo a la familia de la pareja sino que también a los fanáticos que los siguen a través de las redes sociales. Esto se debe a que los flamantes padres comparten la evolución del embarazo en sus perfiles y hasta le crearon una cuenta propia al bebé.

Y a días de alcanzar la fecha estimada del nacimiento, Mica Viciconte celebró su cumpleaños número 33. Recibió cientos de saludos de colegas y seguidores, y muchos regalos. Pero el que más se destacó fue una gran sorpresa con la que Fabián Cubero la despertó por la mañana.

Mientras la ex Combate estaba en la cama, Poroto le llevó una bandeja grande con un desayuno lleno de delicias: muffins, cookies, ­sándwiches de miga, budines e infusiones que estaban prolijamente presentadas en una caja que estaba sellada con una tarjeta en forma de corazón que guardaba una tierna dedicatoria.

La cumpleañera inmortalizó el momento a través de un video que compartió en sus historias de Instagram, agradeciéndole a su novio por el hermoso detalle y la atención. Pero el festejo siguió a lo largo de todo el día y el broche de oro fue la celebración en un famoso restaurante. “Fin del cumple en nuestro lugar favorito, espero que hayas pasado un día increíble... Te amamos”, le escribió Fabián a Mica. Ahora solo resta esperar la llegada del pequeño Luca, otro motivo que tendrá la familia para celebrar.

La decisión de Mica

La pareja de Fabián Cubero reveló que va a recolectar las células madre durante el nacimiento de su hijo. “Cuenta regresiva para que llegue Luca Cubero. Recibí el kit para que puedan recolectar las células madre que se extraen de la sangre y el tejido del cordón, en el único momento posible, que es el parto”, comenzó relatando la guardavidas en su cuenta de Instagram.

Además, aclaró que no interferirá en la salud del bebé: “El procedimiento es muy fácil, indoloro y no interrumpe para nada el proceso del parto. Haber tomado esta decisión con tiempo me dio la tranquilidad de saber que Luca va a estar protegido para toda la vida”.

“En el futuro, sus células madre pueden ser utilizadas si fuesen necesarias para diferentes tratamientos, para él, para nosotros o sus abuelos. La medicina así como la tecnología no paran de avanzar. Las células madre de cordón pueden convertirse en cualquier tipo de tejido presente en nuestro cuerpo, base fundamental de la medicina regenerativa, convirtiéndose en una posible solución a muchos problemas”, concluyó ­Viciconte.