Misterio, amor y sueños para ver en casa

THE UNDOING

La talentosa y siempre exitosa Nicole Kidman, produce y protagoniza esta historia, en la que participan Hugh Grant, Edgar Ramírez y Donald Sutherland, a la cabeza de un atrapante thriller donde nada ni nadie es quien realmente parece ser a partir de las turbulentas revelaciones que la trama propone. Domingo, a las 22, por HBO.

FOODIE LOVE

La realizadora española Isabel Coixet (La vida secreta de las palabras) se mete de lleno en el universo de las series con esta superproducción coprotagonizada por Guillermo Pfening y Laia Costa como una pareja de amantes, de la comida y de la vida, que a lo largo de los episodios entrelazarán pensamientos e ideas, una especie de él dijo, ella dijo filmada con elegancia y estilo. 6/11 HBO.

GAMBITO DE DAMA

La propuesta analiza el verdadero precio de la genialidad de-sarrollando la historia de una joven (Anya Taylor-Joy) que descubre que posee talento para el ajedrez mientras se hace adicta a los tranquilizantes que el Estado prescribe a los menores como sedante. Asediada por sus demonios se convierte en una paria decidida a demoler las tradicionales barreras que rodean el mundo del ajedrez profesional. NETFLIX.

FORKY ASK A QUESTION

El entrañable personaje surgido en Toy Story tendrá, en la nueva y esperada plataforma Disney +, que llega el 17 de noviembre al país, su propio show, en donde su curiosidad y amor lo llevará a vivir situaciones extraordinarias, en un programa para grandes y chicos.

Más series

THIS IS US

Vuelve la familia Pearson, la más amada de la TV de los últimos años, con Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) como una joven pareja de padres en los años 80, hasta la edad adulta de los trillizos Kate, Kevin, y Randall. La nueva temporada promete más lágrimas. 28/10 a las 23, por FOX PREMIUM SERIES

HOLLY HOBBIE

La nueva serie infantil, inspirada en la popular muñeca que a finales de los años 60 solía estar presente en tarjetas de felicitaciones con gran sombrero azul, vestido floral y delantal de retazos, llega a Disney Channel desde el 30 de octubre con su inspirador relato acerca de sueños y cumplir objetivos.

Pedro Almodóvar y un perfil diferente

Este domingo llega a AtresPlayer Premium un nuevo episodio de Pongamos que hablo de…, dedicado al realizador manchego Pedro Almodóvar.

Lo más interesante de la narración, guiada por Iñaki López, es el eje que atraviesa al mismo, entender al director como un factor clave en la lucha y conquistas de derechos LGTBIQ+.

Testimonios únicos, como el de la primera chica Almodóvar, y personalidades de la época transforman esta propuesta en un gran evento.

Ola de remakes para la era dorada de las series

En plena pandemia, la proliferación de noticias sobre nuevos contenidos aumenta, y qué mejor noticia que la llegada de nuevas series inspiradas en clásicas cintas de los años ochenta como Willow o Flashdance.

En el caso de la primera, se confirmó que llegará a Disney+ teniendo como base la aventura épica de George Lucas con espadas, brujería, mitos y monstruos, con dirección y producción de Jon M. Chu (Crazy Rich Asians) a la cabeza, acompañado por Jonathan Kasdan y Wendy Meri­cle.

Mientras que Flash-dance, irá por Paramount + y tendrá a Tracy McMillan como guionista, contando una vez más la inspiradora historia de una joven afroamericana que baila en un club de striptease pero que sueña con hacer una carrera en el ballet.