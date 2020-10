Alex Caniggia: “Puedo hacer lo que quiera”

En las vísperas de su debut con la obra Escuela de pijudos, que tendrá lugar el 25 de octubre a las 20 por ArShowLive, el glamoroso Alex Caniggia dialogó con diario Hoy respecto a su incursión en los realities, sus labores como artista y las expectativas a futuro.

—¿Cómo fue tu paso por el Bailando y Cantando?

—Bueno como siempre porque soy el put... amo. En todos lados, a mí me va bien. En el Cantando hubiera ganado si no pasaba lo que pasó.

—¿Lograste conversar con Oscar Mediavilla?

—No hablé con el marido de Patricia Sosa porque no hay nada para solucionar. Él me ofendió, salió a atacarme y solo le pidió disculpas a la gente. Jamás lo llamaré.

—¿Qué detalles podes contar sobre el streaming?

—Es re grosso, lo estamos armando con mi equipo. Ahí les voy a enseñar a todos los barats a cómo ser pijudo de la high society. Tendremos profesores que instruirán y yo soy el director y jefe de la escuela que elegirá al mejor alumno. La idea surgió charlando con mis amigos y mi mánager Fabián Esperón.

—¿Te gustaría producir?

—Puedo hacer lo que quiera, quizá produzca en algún momento. Hice cine en Los bañeros 5 y ahora directamente pretendo estar en Hollywood.

—¿Qué le hace falta a la cultura argentina?

—Tenerme como ministro. Si así lo fuera, cambiaría todo.

—¿Pensás algún proyecto con Mariana y Charlotte?

—En el reality show de MTV que hice con mi sister pudimos compartir los primeros capítulos junto a Mariana. Solo allí trabajamos juntos.



—¿Tenés proyectos pendientes?

—Hasta el momento hice lo que quise. En Caniggia libre estuvimos por tres temporadas, se vio en todo Latinoamérica, veremos si el año entrante vamos por la cuarta.

—¿Conocés La Plata?

—Sé que tiene una catedral muy linda y la llaman la ciudad de las diagonales. Hasta ahora no fui pero si me invitan, me encantaría poder ir.