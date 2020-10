El Mañana: una novela que anticipa el aislamiento social

El Mañana es un barco en el que dieciocho importantes escritoras navegan río arriba intercambiando experiencias cuando son abordadas por un comando que las acusa de terroristas y las condena al arresto domiciliario.

¿Qué resulta tan amenazador en esas mujeres que iban rumbo al Primer Encuentro Confidencial de Narradoras? Eso quieren descubrir Esteban Clementi, un hacker argentino, y su cómplice, el traductor israelí Omer Katvani.

Elisa Algañaraz, una de las escritoras detenidas, al cabo de meses de confinamiento y desesperación decide relatar su odisea a bordo del barco. Le han expropiado su biblioteca y solo le han dejado una computadora portátil.

La autora, Luisa Valenzuela, combina un gran sentido del humor con la agudeza de la reflexión. El Mañana habla de la identidad, del lenguaje, de la relación de las mujeres con el poder, de los misterios de la creación artística y de la vida como una suerte de invención literaria.

La escritora y periodista escribió la novela mientras estaba internada, recuperándose de una meningitis viral. Hoy, en plena pandemia, volvió a encontrarse con su obra para volver a editarla.

Dice la autora: “Yo creo que esta es mi novela más importante, porque es mi ars poé­ti­ca (por arte poético)”. Y su ars poética está cifrada en decir aquello que casi no puede percibirse y está latiendo en todo. Buscar el límite de lo que no puede ser dicho. Estas escritoras que, sin saberlo, viajan en barco hacia su desgracia son puestas prisioneras domiciliariamente y dos veces por semana son sacadas a pasear con un velo que les cubre la cara. Quizá un anticipo del barbijo que, algunos años después, deberán ponerse en sus salidas de otro encierro, ya no impuesto por un comando terrorista, sino por una pandemia.