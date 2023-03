Momi Giardina niega los rumores que la vinculan a Tinelli

Esta semana, la especialista en redes sociales Juariu investigó las cuentas de Momi Giardina y Marcelo Tinelli dándose cuenta que estaban en la misma comida entre amigos. Luego comenzaron las teorías sobre el romance y hasta ahora la única que dio cuenta de sus palabras fue la bailarina y humorista.

Al ser indagada al respecto por los paparazzis, alegó: “La verdad es que tengo buena onda con él, sus hijas, lo conozco hace años, pero de ahí a ser la pareja de Marcelo, no podría dar ese dato. No pasa nada, no habría chance”. Asimismo Tinelli está en el más absoluto hermetismo, no dijo nada pero se lo vincula con muchas chicas del espectáculo ahora que esta soltero y disfruta de su nuevo estado. También apoyó a su hija Candelaria que fue panelista de LAM y dijo muchas verdades que estuvieron en jaque ya que perjudicaban los lazos con “Guille “Valdez.