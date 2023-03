Eduardo Blanco: “La obra siempre siguió viva”

La obra Parque Lezama estrenó una nueva temporada en el Teatro Politeama, tras haber sido vista por más de 300.000 espectadores en el país y en España. Una de las claves es la dupla protagónica conformada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Con este último habló diario Hoy en exclusiva para saber detalles de la obra, en la que ahora lo acompañan Verónica Pelaccini, Gerardo Chendo, Gabriel Gallicchio, Martín Gallo y Cumelén Sanz.

Asimismo Parque Lezama es una comedia que cuenta la improbable amistad de un histórico militante del partido comunista y un eterno cultor del “no te metas”, quienes entre sus charlas, llenas de carcajadas, ternura y emoción, y los conflictos con personajes del parque y sus propias familias, van viviendo en carne propia la lucha sin fin entre el cambio y el mundo.

—¿Cómo fue volver con la obra? ¿Qué expectativas u objetivos los rodean?

—No es que volvemos, es como que siempre siguió viva, no sé cómo explicarlo. Este año van a ser diez años que la entrenamos acá en Buenos Aires en el Teatro Liceo, hicimos cuatro años seguidos entre Buenos Aires, gira, Mar del Plata, vuelta a Buenos Aires, y ahí paramos. Pero no porque nos empezó a ir mal, al contrario. Yo me quedé con ganas de haberla llevado a España. Dos años seguidos después, no me preguntes cómo, o estas cosas de universo, como diría alguna gente, nos fuimos a España a hacerla a Madrid. La verdad nos fue estupendamente bien y había un montón de planes para seguir con la obra, tanto en Argentina como en España misma, una gira y demás. Pero bueno, vino la pandemia. Así que ahí tuvimos que parar. Después las agendas y qué sé yo. Mientras tanto Campanella, el director de esta obra, a la par, iba construyendo un teatro, que ahora es una casa propia. Y él dijo: ¿Che, y si la hacemos en enero? Entonces congeniamos un poco las agendas de “Beto” Brandoni y la mía con otro elenco secundario, porque obviamente nosotros crecimos; para los personajes está muy bien pero los otros actores que lo hicieron hace diez años no son los mismos. Así que estamos haciendo una obra, nuevamente con mucha ilusión por las devoluciones que hemos tenido. Por ahí por marzo o abril cumpliremos 1.000 funciones, que son muy conmovedoras. Es una obra muy divertida, pero además que te recorre ahí una fibra vital sobre lo que nos pasó, la gente va a verla, quiere compartirla.

—¿Cómo es esa sensación de prácticamente nunca dejar de hacerla?

—A ver, en el medio todos hicimos muchas cosas y la última vez que terminamos de hacerla, que fue en España, en Madrid, nos fue muy bien realmente. A Juan creo que se le había ocurrido la idea de hacer la película, porque en Estados Unidos está hecha, pero no acá. Entonces en un momento se le ocurrió, en el medio de la pandemia, y después fueron pasando cosas, de cada uno, no solamente de trabajo, de vida también y vino el Teatro Politeama y ahora, bueno, ahí se le ocurrió. Creo que tanto a “Beto” como a mí la idea de hacerla siempre nos encanta, porque la verdad es que es un espectáculo en el que la pasamos muy bien, porque hay comunicación con el público; que lo diga yo es una cosa, pero que lo diga “Beto”, que ha tenido títulos que la gente recuerda... Dice que Parque Lezama es una cosa que lo revitaliza noche a noche. Y hay algunas anécdotas muy lindas que nos han pasado con la gente. Hay anécdotas de la misma familia que dice que vino una persona mayor a verla, y después de verla quiso traer a sus ocho nietos, y vino con los ocho nietos, y los nietos después trajeron a sus padres a verla; te quiero decir cómo tres generaciones de la misma familia quisieron compartir un espectáculo que les había gustado, porque es un espectáculo que por más que esté protagonizado por dos ancianos que comparten la plaza, o un banco de parque, los aman, son dos viejitos muy particulares, dos viejitos rockeros, digamos.

—Y ustedes son un poco rockeros ¿no? ¿O cómo definirían este tránsito?

—Bueno, sí, un poco sí. En esta profesión hay que tener un poco de rock encima, porque, si no, no sé si la tolerás.

—Se viene el teatro, pero, ¿tenés algún otro plan de ficción?

—No, tengo una película para estrenar, pero está difícil, con todas las plataformas y demás, cuando querés hacer teatro, salvo que te toque algún audiovisual que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, está muy difícil. Yo haciendo Network, que solo estuvimos tres meses, me perdí dos películas y una serie. Y una serie porque se filmaba en Mendoza, las películas también están afuera. Así que por ahora, la verdad, muy contento y feliz de estar acá.