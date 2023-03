Murió el actor Lance Reddick

El actor estadounidense, Lance Reddick, falleció este viernes a los 60 años de manera repentina.

En este útlimo tiempo, elmismo se encontraba promocionando la nueva película de la saga "John Wick", con la que ganó gran popularidad junto con "The Wire", pero fue hallado sin vida por la mañana en su casa en Studio City, California.

La publicista de Redicck, Mia Hansen, emitió un comunicado en el que informó el deceso y atribuyó su muerte a causas naturales.

El artista nació y se crió en Baltimore, y se licenció en música de la Universidad de Rochester. Además obtuvo su MFA en la prestigiosa universidad de Yale.

Fue popularmente conocido por interpretar Cedric Daniels en la serie The Wire por cinco temporadas. Asimisimo, en este último tiempo continuó participando de John Wick, que está por estrenar su cuarto filme: John Wick: Chapter 4.

Durante su carrera, también trabajo en Fringe, Bosch, Oz y Lost. Además, fue actor de doblaje en The Vindicators, DuckTales, Rick and Morty y Castlevania. Por otra parte, otra pelicula que realizó y que saldrá luego de su muerte es Percy Jackson and the Olympians.