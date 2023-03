Taki Natali, la ex de Ricky Maravilla, lanzó fuertes acusaciones contra el músico

Hace apenas unos días se conoció la noticia de la separación de la cantante y bailarina Taky Natali de Ricky Maravilla, luego de más de 15 años de relación. Todo ocurrió en medio de fuertes rumores de infidelidad de Ricky, vinculados con otro nombre pesado de la movida tropical: nada más y nada menos que Gladys “La Bomba Tucumana”.

Todo habría comenzado cuando Natali al llegar a su casa encontró a Ricky hablando por teléfono, pero cortó la llamada de manera abrupta. La propia Natali confesó que luego constató que estaba hablando con Gladys. Eso fue la punta del ovillo que hizo que ella se fuera del departamento que compartían con el cantante. En diálogo con el portal Teleshow, ella abrió su corazón y contó: “Por cómo actúan los dos, me siguen dando la razón de que mis sospechas son ciertas. Gladys me hizo una denuncia por dañar su imagen, por medio de su abogado, pero en ningún momento me llamó para sentarnos a charlar y arreglar las cosas”. Y agregó que Ricky insiste en responderle que no pasó nada.

Además de ello, Natali contó haberle confesado a Ricky que le llegaron algunos mensajes de un jugador de la Selección para invitarla a Catar y ella se negó dejando bien en claro que estaba en pareja. “Se lo conté a él, cosa que él no hizo conmigo con los mensajes que le mandó Gladys. Se rieron de mí en la cara”, disparó al respecto. Es más, en la semana había lanzado una fuerte acusación diciendo que Gladys era “la China Suárez de la movida tropical”.