Ben Affleck se refirió a su separación de Jennifer Garner

El reconocido actor está enamoradísimo de su esposa, la cantante y actriz Jennifer López. Pero eso no le impide repasar su historia. Tanto es así que en una entrevista con medios norteamericanos se retractó respecto a lo dicho sobre su separación de Jennifer Garner, ocurrida en 2015.

En alguna entrevista el actor deslizó que su alcoholismo se debió a la relación que mantuvo con Garner. Pues bien, esta semana volvió sobre ello y deslizó que no fue así. “Tuve una experiencia realmente dolorosa en la que hice una entrevista estando realmente vulnerable”, recordó. Y agregó: “Lo dicho fue algo que no solo no estuvo bien, sino que en realidad fue lo contrario de lo que quise decir. La idea de que estaba culpando a mi esposa por mi forma de beber. Para ser claros, mi comportamiento es completamente mi responsabilidad”.