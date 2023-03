La enfermedad que azota a Justin Bieber

El cantante Justin Bieber se alejó de la escena mediática y hasta suspendió las giras que tenía pensadas para el 2022 pero también las del 2023 y siempre los motivos se mantenían en silencio. De forma reciente fue diagnosticado con un síndrome llamado ramsay hunt, que es provocado por un virus que afecta a los ganglios y los músculos faciales. De esta manera, desde hace nueve meses la carrera del hombre está en un parate obligado mientras intenta recuperar su salud.

En la actualidad quiso salir del encierro y el ostracismo en el que está acompañado por su esposa, la modelo Hailey Baldwin, y decidió romper el silencio a través de una publicación en su cuenta de Instagram donde reveló cómo son las consecuencias de la parálisis en su cara. Así el intérprete de Let me love you reveló todos los pesares e interactuó con sus fanáticos. Alejado por el estrés y para no padecer la presión laboral, antes de esta fecha, el hombre solo brindó un testimonio anunciando que no seguiría con sus shows en Brasil por este diagnóstico: “Después de bajarme del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesito hacer de mi salud, la prioridad, en este momento, así que me voy a tomar un descanso por el momento. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”.

Ante los hechos de público conocimiento y retomando las riendas de su vida pública, el hombre mostró como está su cara y cómo pudo volver a sonreír. Sin brindar más detalles, Justin hizo una aparición para estar más cerca de sus millones de fanáticos pero no quiso ahondar en detalles sobre cuáles son los tratamientos que sigue ni cuál es su estado anímico.

El amor en tiempos difíciles

La pareja conformada por Hailey y Justin Bieber se conoció en el 2017 y enseguida pasaron por el altar al año siguiente cuando las predicciones sobre este vínculo eran reservadas. Sin embargo el amor fue más fuerte, enseguida comenzaron a mostrar sus intimidades y se acompañan en los tiempos buenos pero también en los más complejos.

En una entrevista a una entrega internacional, la mujer afirma: “Hemos trabajado muy duro para estar en el espacio en el que estamos ahora y confiar el uno en el otro, y existe una confianza y un vínculo tan hermosos que no creo que sea algo con lo que me sentiría cómoda”. Los buenos muchachos viven en una casa en California donde se ocultan de los flashes y solo salen a cenar cada tanto. Allí tienen el estudio personal donde él graba sus producciones mientras que ella comenzará un proyecto de podcast que tienen que ver con moda y tendencias. Asimismo no planean tener hijos a la inmediatez porque la prioridad está en que se mejore el cantante que no puede volver a trabajar porque está dedicado full time a su recuperación. Tampoco pensaron en abrir la pareja, una consulta que recibió la modelo al brindar una entrevista y ser indagada por una periodista al respecto que quería saber si eran capaces de compartir la intimidad con terceros a lo que se negó rotundamente.