More Rial y Facundo Ambrosioni: escándalo, separación e infidelidad

En pleno aislamiento, More Rial y Facundo Ambrosioni decidieron ponerle un punto final a su relación tras confrontar en un vivo de Instagram. La hija del periodista de Intrusos se quedó en su departamento junto a Francesco Benicio, su pequeño hijo de más de un año, y el futbolista se marchó a casa de sus padres en su Córdoba natal.

Ahora atraviesan el aislamiento separados. Mientras a ella se la vinculó a un amigo, sin ningún tipo de confirmaciones, se supo que él le fue infiel.

Todo comenzó durante un vivo en Instagram. Ambrosioni y Antonela Pane, una joven influencer, recordaron una situación íntima en un boliche, cuando el futbolista aún estaba en pareja con Morena: “Te recuerdo lo que pasó en el baño… Yo sé lo que pasó esa noche”, lanzó filosa Pane. Haciéndose el desentendido, él la animó: “Contalo porque no me acuerdo, turra”. “¿Vos tomás dos copas de más y no te acordás de lo que hacés? Ese día saliste con tu ex”, insistió ella. Y el aseguró, irónico: “No, no puede ser si estaba con mi ex, un señorito siempre”.