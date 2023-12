Muere a los 75 años el actor Tom Wilkinson

El mundo del entretenimiento llora la pérdida de uno de sus talentos más versátiles, Tom Wilkinson, el carismático actor británico que cautivó al público a lo largo de más de 130 producciones en cine y televisión, falleció a los 75 años en su casa junto a su esposa y su familia.

Wilkinson, reconocido por sus destacadas actuaciones en una amplia gama de géneros, desde dramas de época hasta películas de acción, dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Su trabajo en películas como "The Full Monty" (Todo o nada), "Batman Begins" (Batman comienza) y "Eternal Sunshine of a Spotless Mind" (Eterno resplandor de una mente sin recuerdos) lo posicionó como un actor extraordinario y respetado.

El actor británico fue galardonado con un Bafta por su papel en "The Full Monty" en 1997 y recibió nominaciones al Bafta en seis ocasiones, así como dos nominaciones al premio Óscar de la Academia por su destacada actuación en películas como "Michael Clayton" e "In The Bedroom" (Crimen Imperdonable).

La noticia de su fallecimiento repentino fue anunciada por su familia a través de un comunicado, conmocionando a sus seguidores y a la industria cinematográfica en general. La versatilidad de Wilkinson se destacó en diversos roles, desde interpretar a figuras políticas como Benjamin Franklin en la miniserie "John Adams" hasta encarnar al presidente Lyndon B. Johnson en "Selma" en 2014.

Su talento fue tan flexible como memorable, ya sea en dramas como "Sense and Sensibility" (Sensatez y sentimiento) de 1995 o en películas de acción como "Rush Hour" (Una pareja explosiva) junto a Jackie Chan y Chris Tucker en 1998. Además, su interpretación del padre de John F. Kennedy en "The Kennedys" le valió una nominación al Emmy.

La partida de Tom Wilkinson deja un vacío en la industria del entretenimiento, recordándolo como un actor multifacético, respetado y amado por su habilidad para dar vida a una amplia variedad de personajes en la gran pantalla y la televisión. Su legado perdurará en la memoria de sus admiradores y en la historia del cine y la televisión.