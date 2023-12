Daniel Pensa: “Hoy no se puede hacer cine”

Daniel Pensa, productor cinematográfico, es el vicepresidente segundo de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, que recientemente presentó su nueva comisión directiva que estará en funciones hasta diciembre del 2025. Hablamos con Pensa para saber detalles de esta nueva gestión.

—¿Cómo te sentís nuevamente al ser elegido por los compañeros para estar al frente de la Academia de Cine?

—Lo primero, es en su momento, la verdad que fue algo muy lindo, uno siente un honor que quien vaya a presidir la academia haya pensado en mí para que lo acompañe. Y la verdad que me gustó la convocatoria hace dos años porque creo que la academia necesitaba revitalizarse, necesitaba ganar un lugar que no estaba teniendo y me parece que en estos dos años se le dio una visibilidad que había perdido. Así que contento y con ganas de que siga ganando espacio.

—¿Cómo es hacer cine hoy en día dentro de este contexto?

—La verdad, hoy no se puede hacer cine. Nosotros estamos tratando de armar coproducciones y tenemos coproducciones funcionando. Es muy difícil explicarle a la gente cuando te dice de otro país mandame un presupuesto, que no se le puede mandar, que los proveedores no tienen precios, que estás en paritarias. Y que vos no sabes si la diferencia de lo que podés presupuestar puede ser uno o dos puntos o puede ser 15 y se naturalizó tanto lo que está mal, que uno cree que 5, 10, 15 puntos no es nada y en un presupuesto es un montón de dinero. Entonces, yo sé que nosotros estamos acostumbrados a nadar en aguas turbulentas, pero llegamos a un punto en el que la verdad que hoy, desde mi punto de vista, no se puede hacer cine. Estamos a la espera un poco de que haya alguna información sobre la política audiovisual por parte del gobierno, que de eso todavía no se sabe nada, absolutamente nada, ni siquiera rumores.