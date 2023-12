Benjamín Rojas: “Una vez que volví a los ensayos dije Este es mi lugar”

El viernes 5 de enero se estrena en el Multitabaris Comafi (CABA) Escape Room, protagonizada por Benjamín Rojas, Brenda Gandini, Sofi Morandi y Gonzalo Suárez, con dirección de Nelson Valente.

La obra gira en torno a cuatro amigos que tendrán que resolver una serie de acertijos que les permitirán salir de la sala, tan de moda en los últimos tiempos. Así, ellos piensan que les espera una velada muy divertida para pasar el rato, poner a prueba su inteligencia y reírse un poco, pero nada más lejos de la realidad: en cuanto la puerta de la habitación se cierre herméticamente, empezarán a suceder cosas muy extrañas. Para saber más de la obra dialogamos con Rojas en su vuelta a los escenarios.

―Benja, ¿cómo es para vos volver al teatro después de un tiempo y de haber hecho varias temporadas al lado de Nico Vázquez?

―Buena pregunta. La verdad que yo pensaba eso, es una sensación de felicidad absoluta, esa es la verdad. Lo último que hice fue Una semana nada más, nos bajamos del escenario del teatro Ópera, después de hacer 8 funciones llenas, que fue una locura. Fue exactamente hace un año. Y, bueno, hice otras cosas en este año y cuando volvés a pisar el escenario, volvés a recuperar como eso previamente que está, tenía ciertos temores, sentía como uy, ¿qué pasará? Pero una vez que volví a los ensayos fue como el día uno, dije este es mi lugar. Venía de siete u ocho años de trabajar con la misma compañía, y ahora también me estoy acostumbrando a trabajar con otra gente, por lo que fue durante todos esos años, algo único, y por suerte está todo divino. La verdad que es un placer trabajar con los chicos, son muy relajados, muy abiertos y muy talentosos y esto saltó al toque, desde que empezamos a montar la obra. Al toque empezamos empatizar, bueno, son actores profesionales.

―¿Cuál es tu vínculo con las salas de escape?

―Todavía no fui a ninguna. Tenemos planeado ir todo el elenco, vamos a ir juntos. Lo que pasa que ahora estamos con ensayos a full, terminamos a las doce de la noche porque tenemos que llegar al 5 de enero de la mejor manera posible. Estamos muy bien, pero queremos estar mejor aún y, bueno, no podemos. Y siempre los ensayos son desde la tarde hasta las 12 de la noche, entonces los horarios de la sala de escape no coinciden, pero vamos a ir, vamos a ir.

―Si no la tienen que abrir para que vayan ustedes…

―Podríamos, y ver si pasa algo parecido a lo que pasa.

―Por lo que leí de la obra, es una puesta que no da respiro hasta la última escena…

―Sí, es muy linda porque tiene como esta situación de estar en tiempo real cuatro personajes encerrados. Estamos todo el tiempo en escena y también tiene un condimento que para mí es clave. De hecho, te diría que es el más importante, del mensaje que habla la obra, que habla de como de la tolerancia. Habla de qué harías vos. Porque el juego empieza como juego, pero en un momento van descubriendo que habla más de ellos que del juego en sí y empiezan a ponerse bastante incómodos y a sospechar. Es comedia negra también, o sea que también tiene cierto suspenso la situación, pero después, sin contarte el final, un poco la bajada de línea devela secretos y entonces la gran pregunta es si seguirías pensando lo mismo de mí cuando sabés mis secretos. Sobre todo en este último tiempo en el país, me parece que es lindo o desde mi lugar es algo que yo siempre brego, es tratar de aceptar la opinión del otro, estar tolerante con el otro y podés no estar de acuerdo. Porque yo he vivido muchos casos de familias que se han separado por este tema de las opiniones y se dejan de hablar.

―Ahí estás hablando de la Argentina, digo, vos has tenido oportunidad de trabajar donde sea, ¿por qué seguís eligiendo nuestro país?

―Bueno, es mi país, vivo acá. Tengo mis amigos acá, soy de acá, no sé, como cualquiera que pares acá en la esquina y es argentino. Puedo trabajar en otro lado, pero temporario. Voy dos meses, vuelvo, soy de acá, soy argentino, somos un país lleno de talento, en cualquier área, no sé, lo acabamos de mostrar en deporte, en fútbol, en la Argentina, individualmente también es muy talentoso el argentino, muy rico en eso, en capacidad. Bueno, tenemos otras falencias, pero creo que una que por ahí me da mucha pena es eso, la poca tolerancia que nos tenemos. Entonces cuando me llegó la obra, que es casualidad, obviamente, es una obra española, no se escribió en Argentina, y creo que acá hay un mensaje tremendo, que es muy importante que podamos potenciar. Qué haces con esto ahora que el juego te llevo a conocer mis secretos, me vas a seguir queriendo. Entonces, me parece muy importante.

―¿Cine? ¿Para cuándo?

―Por ahora no, estuve haciendo teatro. El cine es muy particular y puntual, tampoco es que he rechazado ofertas, pero sí he tenido la oportunidad de poder hacer series o las últimas novelas que hizo Telefe. Tuve una propuesta para eso, pero me está pasando que hacer las dos cosas me está costando mucho. Porque hacer jornadas de 14 y 15 horas seguidas, después de cuatro años, dale, pero mezclarlas con teatro es mucho. Pero fue mucho trabajo, hicimos giras todo el año con los chicos y, bueno, me gusta mucho el teatro, todo lo que tiene y me fascina. Te diría que las cosas que más me gustan, pero, bueno, tampoco son proyectos que surgen todo el tiempo. Hay momentos donde hay que coincidir, por ahí no, y es así, en 2024 solo teatro por ahora y veremos qué pasa.