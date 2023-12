Raymond Lee: “Ben me enseña a ser mejor persona”

Quantum Leap, con Raymond Lee, desembarca en Universal+ el próximo 8 de enero con nueva temporada. En ella encarna al Dr. Sam Beckett, quien lucha por volver al presente tras un accidentado viaje en el tiempo. Con él hablamos para conocer detalles de la nueva temporada.

―¿Qué cosas aprendiste de Ben en esta nueva temporada?

―¿Qué aprendí de Ben?

―Sí.

―Sabes, Ben es mejor persona que yo porque siempre se arriesga por el bien de los demás. Él está salvando la vida de alguien. En última instancia, también es con el fin de salvar la suya para que pueda dar el siguiente salto. Así que finalmente puede tratar de volver a casa, pero estoy aprendiendo que Ben esta temporada ha dado las nuevas circunstancias de donde se encuentra en la segunda temporada tiene que confiar más, un poco más en sus propios instintos. Él tiene que darse cuenta y entender que tal vez el acelerador o la cámara de imagen no funciona exactamente todo el tiempo, por lo que no necesariamente siempre tiene un holograma con él o el holograma puede aparecer en momentos en que el holograma no siempre está ahí para confiar. Luego también estoy tratando de no revelar demasiado esta temporada, hay un poco de crecimiento para esta temporada, hay un poco de crecimiento para este personaje de muchas maneras diferentes y ha sido una cosa divertida de experimentar como actor para averiguar. Está bien, esta versión de Ben en esta circunstancia dada, ¿cómo va a responder? Pero, en última instancia, Ben me enseña a ser mejor persona con una mayor empatía. Se preocupa mucho por los demás.

―A pesar de que el nuevo Quantum Leap tiene mucha más acción que la serie original, sigue manteniendo esas cuestiones filosóficas y psicológicas sobre el yo, nuestra identidad y la idea del amor. ¿Qué opinas al respecto?

―Me gusta mucho que esta versión sea diferente de la original en ese sentido, porque nuestros creadores y showrunners, productores y escritores han visto lo que nuestro elenco puede hacer.