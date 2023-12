Murió el actor más longevo en actividad de Hollywood

Tristeza en el mundo del cine y de Hollywood con la muerte del actor más longevo en actividad de la escena: Mike Nussbaum.

El artista falleció hoy a los 99 años de edad por causas naturales en su hogar ubicado en su Chicago natal. Cabe destacar, que en seis días cumplía los 100.

Su carrera comenzó en 1950, incursionando en el teatro y años más tarde de servir a su país durante la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1969 tuvo su primer rol en el cine en el filme "The Monitors", en tanto que su última aparición en la pantalla grande se dio en 2020 en "Tom of your Life".

Sin embargo, Nussbaum se ganó la popularidad por su participación en filmes como "Atracción fatal", "Hombres de negro" y "Campo de sueños", "Gladiador", y series televisivas como "Los expedientes X", "Frasier" y "L.A. Law".