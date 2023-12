La China Suárez y Lauty Gram ya no se esconden

Tras su mediático romance con Rusherking, al que le dedicó su último tema, en donde le pega algunos palitos, la China Suárez se mostró muy cerca de Lauty Gram, otro cantante de la movida RKT, a la que últimamente la actriz es muy afín. La dupla estuvo en estos días dando shows al aire libre en Uruguay y compartieron en redes sociales algunos momentos, cada uno por su lado, pero con varias coincidencias entre sí. El cantante compartió un video del detrás de escena en sus historias de instagram, donde le retocaban el corte de su blanco cabello, y de fondo se escuchaba a la China en vivo entonando Corazón de Cartón, en la que le pega a Rusherking. A la noche, compartió una imagen reflejado en un espejo, donde escribió “Buenas Noches”, oh casualidad, el mismo espejo en el que la ex Casi Ángeles también subió a Instagram una foto, identificado como el del baño de la vivienda de Suárez. Así, todo daría indicios de una nueva relación en la vida de la ex de Benjamín Vicuña.