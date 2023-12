Miguel de León, Elizabeth Infante y Romina Marroquín Payró hablan de SPY x Family

La fascinante comedia dramática SPY x Family llega con episodios estreno de su segunda temporada todos los sábados por Crunchyroll. En exclusiva hablamos con Miguel de León, Elizabeth Infante y Romina Marroquín Payró, que ponen sus voces a Loid Forger, Anya Forger y Yor Forger para saber cómo llegaron al mundo del doblaje.

—¿Cuando supieron que querían dedicarse al doblaje?

—Romina Marroquín Payró: Desde chiquitita, o sea, yo creo que yo nací de la panza de mi mamá cantando, entonces empecé yo cantando y bueno, tal vez se demoré porque sé que tenemos muy muy poco tiempo, pero desde chiquita canto, entonces una amiga que que tiene un estudio de doblaje, me invitó a hacer unas canciones y ahí conocí al director de Disney; yo empecé a través de, pero a través de, y entonces hice canciones ellos me entrenaron, ya me metía más cursos y y todo esto y entonces aquí empecé y ya así estoy aquí cantando, entonces fue súper lindo.

—Elizabeth Infante: Yo siempre quise ser querido cantante, pero tenía como un tabú con el medio y sobre todo porque mis papás siempre me protegían y era como que es un medio complicado, entonces yo salí del bachillerato de la vocacional y ya no sabía que estudiar. Entonces me iba a tomar un año sabático y una vez llegó mi hermano, que acababa de ver una entrevista de Mark Hamill, el actor de Luke en Star Wars, creo que hacía la voz del Joker, entonces mi hermano dijo que claro también en el doblaje, pues tienen que ser actores y me dijo porque no intentas en el doblaje porque pues ahí también hay actuación y canto que es lo que tú quieres hacer y tomé cursos y ahí fue cuando yo dije esto es lo que quiero hacer.

—Miguel de León: Yo vivo solo desde adolescente, entonces estuve en muchos trabajos y luego en las artes escénicas encontré un puente conmigo mismo hacia la conexión de las emociones que sentía y que no sabía administrar y que no sabía siquiera cómo se llamaban, entonces por azares del destino conozco un amigo que le gustaba mucho el doblaje y encontré una escuela y me dijo acompáñame, lo acompañé y ahí empezó todo.