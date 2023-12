Día de Furia en la casa de Gran Hermano

En medio de la prueba de liderazgo de la semana, los televidentes de Gran Hermano se quedaron estupefactos al ver a Juliana “Furia” Scaglione escapando de Williams López, el paisa, a quien la polémica participante le habría pegado un cachetazo.

La transmisión fue interrumpida tras los gritos de López a Furia: “A mí no me pega ni mi madre, me vas a pegar vos, fantasma de m….”, y la mujer responde “qué fantasma, te pegué un cachetazo, nada más”. Automáticamente, apareció la placa anunciando “ya volvemos con la casa en vivo”.

Al cierre de esta edición se desconocía la decisión de la producción sobre qué hacer con la ella.

Lo cierto es que el domingo ya había protagonizado un escándalo. Insultó a los gritos los compañeros que querían que el eliminado del lunes, Alex, quedara en la casa. Furia, increpándolos, los insultó y les dijo “me van a tener que fumar una semana más”. Antes del escándalo, Williams había besado en el cachete a Furia, mostrando complicidad.