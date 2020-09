Mujeres que cuentan historias de mujeres en los estrenos de la semana

María Laura Dariomerlo dirige Lejos de casa, que se verá a las 22 horas en Cinear. Mientras que Gotas de lluvia, de Susana Nieri, y Juanas. Bravas mujeres, se ven en CinearPlay. Es por ello que diario Hoy dialogó con las tres directoras, para conocer detalles de sus propuestas, películas que indagan sobre la mujer y su universo.

“Siempre se requiere para contar una historia la idea de que se tiene algo para decir. Me enviaron el guion y pensé que era para que haya un feedback, di mi devolución, me parecía un coming of age elegante, puntilloso, particular, y me dijeron: “¡Qué bueno! Porque queremos que lo dirijas”. Javier Martínez Foffani es el autor del guion, y si bien Florencia es un personaje ficcional, la protagonista existe. Lo que más fácil me hizo entrar en ese código de rodar la historia de otra persona era sentir que estaba vivo lo que me habían cedido”, dice Dariomerlo a este medio.

“Juanas resignifica luchas pasadas que no son tan pasadas, hace audible la voz de Juana Buela y sus compañeras para no callar más. Nos ayuda a mirar más firmemente con la satisfacción de haber hecho mucho, y con la fuerza para lo que falta. No olvidarnos de los pasos dados es importante para seguir peleando por una sociedad más justa y equitativa. Las/os anarquistas sufrieron ataques letales a sus espacios y su memoria, mucho material que atestiguan su historia fue saqueado. Juana no estuvo exenta del borrado de la historia, de todas maneras, ella escribió y participó en tantos hechos y en distintos países que siempre habrá información para recuperar”, comenta Godoy sobre su propuesta.

“Desde mi ópera prima El toro por las astas, cuando nadie hablaba de embarazos adolescentes, no deseados, aborto, yo decidí abordar estos temas y lo hice desde el slogan del feminismo ‘lo personal es político’. Dar voz y construir nuevos sentidos, visibilizar estos temas desde una perspectiva de género y derechos humanos es lo que vengo haciendo desde aquel documental, luego con Ella se lo buscó y ahora con Gotas de lluvia. Es una trilogía que tiene un hilo en común: hablar de las distintas formas de violencias que nos atraviesan en nuestros cuerpos y subjetividades por el solo hecho de ser mujeres”, reflexionó Nieri al respecto.

Más estrenos

¡SCOOBY!

El origen de la amistad entre Scooby Doo y Shaggy es solo el puntapié inicial para aggiornar la conocida franquicia a nuevos públicos. El experimentado Tony Cervone dirige una puesta al día con humor y que encuentra en la recuperación de otros personajes de Hannah Barbera el punto perfecto. En Apple TV, DirecTV y Google Play.

SPACE DOGS

Elsa Kremser y Levin Peter dirigen esta incómoda propuesta. Evidencia la necesidad humana para domesticar y controlar, para someter y presionar, para revalidar poderío con fuerza, tomando decisiones para el progreso. Además, explicita que una vez que se consigue aquello por lo que se peleaba, se deja todo a la deriva. En MUBI.