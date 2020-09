Alejandra Maglietti quiere ser mamá

De forma reciente, la abogada e integrante del magazine conducido por Beto Casella confesó que el verano pasado decidió averiguar los pasos certeros para congelar sus óvulos.

Tras una breve intervención, puso manos a la obra para tal fin y así poder extender su plazo para una futura maternidad. Al respecto, confesó: “Tenés la chance de ser mamá sola y está buenísimo.

Tampoco lo descarto. Hoy no hay tantos parámetros establecidos. También hay un montón de mujeres que deciden no ser madres, y no por eso son más o menos felices”.