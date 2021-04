Murió el periodista Mauro Viale: estaba internado por coronavirus

El periodista Mauro Viale falleció este domingo a los 73 años luego de sufrir un paro cardiorespiratorio en el Sanatorio Los Arcos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se encontraba internado desde el sábado por un cuadro severo de Covid-19.

El conductor y relator histórico del canal ATC, Canal 7, América y A24, se había vacunado con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el último jueves. Dos días más tarde, tras evidenciar fiebre y otros síntomas del Covid-19, se realizó un hisopado que arrojó un resultado positivo y permaneció internado.

En la jornada de ayer, se había conocido la noticia de que se había agravado su estado de salud tras detectarse una neumonía bilateral. Había sido trasladado hacia una sala común del sanatorio luego de evidenciar una leve mejoría este domingo.

La noticia se conoció esta noche y fue confirmada por el periodista Rolando Graña en la emisión en vivo de su programa GPS. Graña, expresó: "Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue".

Luego de recibir la vacuna contra el Covid-19, en los últimos días, Mauro Viale había expresado su gran felicidad. Al recibir la primera dosis, Viale expresó: "Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. A mí me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre".

En las últimas horas, su hijo Jonathan había publicado una imagen en Instagram, donde se veía a su padre y a su hijo, donde expresaba: "Mi foto preferida. Te vas a poner bien porque sos un toro. Gracias por los mensajes de amor y fuerza. Los necesitamos mucho".

Mauro Viale, en sus inicios, ofició en el periodismo deportivo a partir del año 1967 en Rivadavia siendo parte del equipo del histórico relator José María Muñoz. También, años más tarde integró la inolvidable dupla de relatos y comentarios con Enrique Macaya Marquez en los años 80, siendo parte de la historia del fútbol en los últimos años del siglo XX.

También, cubrió los eventos mundiales de fútbol de Alemania 1974, Argentina 1978, España 1982 y México 1986, donde tuvo la oportunidad y el placer de ver y relatar al astro mundial del fútbol, Diego Armando Maradona, en el mejor gol de la historia del fútbol.

También trabajó de reportero y comentarista de los partidos de la Primera División del fútbol argentino. Hasta que el 27 de julio de 1989, le expresó a Carlos Ávila, creador de Futbol de Primera, "Negro, no quiero relatar más".

Tras dejar el oficio del periodismo deportivo, se dedico a cubrir la actualidad del país y fue conductor de programas de noticias en ATC, América Noticias y A24 en el último tiempo desde los años '90.