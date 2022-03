Música en los ojos por Lali Varveri

Formada como artista y fotógrafa, la platense Lali Varveri puso manos a la obra para elaborar una pieza artística que aunara su recorrido entre las imágenes y la música.

De esta manera nace Música en los ojos, una producción que será expuesta el sábado 26 de marzo, a las 20, en 1 n° 236, entre 36 y 37. Además, contará con la lectura de la escritora Malena Martinic, como también estarán los artistas Diego Martez, Silvia Gómez, La Nadia Matilde, Emilia Freston, Natalia Lucía y Pablo Matías Vidal.

Durante una entrevista con este multimedio, Lali reflejó los detalles de esta actividad.

—¿Bajo qué circunstancias surge esta propuesta artística?

—Las obras que se expondrán en Calle Uno son una selección de distintas producciones que fui realizando a lo largo de más de diez años, bajo distintos procedimientos. Tiene que ver con una exploración técnica bajo la misma temática que no es otras que la música. Quizás surge porque siempre tuve un vínculo muy fuerte con esta arista y muchos de mis amigos son músicos. De esta manera comencé sacándole fotos en sus shows y esas primeras imágenes las utilizaba como disparador para otras obras como grabados, pinturas. De esta manera, de a poco, la fotografía comenzó a ocupar un lugar más relevante.

—¿Cómo te preparás para esta edición? ¿Qué sensaciones te rodean?

—Para mí es un cierre. Realicé esta misma exposición en Capital Federal el año pasado, con la participación musical de Diego Martez, María Esquiaga, Pablo Grinjot, Coronados de Gloria, Natalia Lucía, entre otros. Allí mismo, Diego insistió en la importancia de exponerla en La Plata, que en definitiva es donde se produjo la mayor cantidad de obras, acompañadas con músicos de dicha ciudad. En este momento estoy trabajando en otra producción. Sucede que el mero hecho de poder cerrar este trabajo, de tanto tiempo, en mi ciudad me da mucha ilusión. Es sobre todo, un compartir con otros artistas, con los que crecimos juntos.

—¿Qué inspiraciones te acompañaron?

—Bueno, la inspiración te tiene que encontrar trabajando diría Picasso, creo que tiene que ver con una utopía, intentar expresar a través de la imagen lo que se siente con la música, una hermosa quimera que me movió todos estos años.

—¿Y sobre las técnicas que trabajaste?

—En este caso, al ser obras de tantos años y momentos distintos, el análisis cambia. Es decir, por momentos el grabado me pareció un excelente procedimiento para explorar sobre todo la repetición y los colores en imágenes que intenté sean lo más simples posible, junto con las texturas de técnicas como la xilografía me daban los recursos para explorar conceptos más vinculados con la identidad latinoamericana en la música. En otros casos por ejemplo con 80/20 que es un homenaje a la pianista Alicia Tetamantti que tuve el placer de conocer, trabajé con el collage que no es un procedimiento habitual en mí, pero que me gustó intentarlo; por nombrar dos trabajos de los que se van a poder ver en la exposición.

—¿Qué podés revelar sobre la selección de fotografías que tomaste para esta producción?

—Las fotos que van a estar expuestas son primeros planos de gestos o detalles de shows en vivo. La intención es que no importe tanto quién es el músico, sino la imagen en sí misma, la expresión en el momento de ejecutar música. De todos modos, va a estar expuesto un catálogo de diez años de fotos, donde realicé una selección de los últimos trabajos fotográficos de shows que considero más significativos.

—¿Por qué recomendarías al público que concurra a la exposición?

—¡Sean todos bienvenidos! Lo recomiendo porque va a ser un lindo encuentro, donde no solo podrán ver mi trabajo, creo que lo más importante y hermoso es el compartir con otros artistas como Malena Martinic Magan (escritora), que va a leer un texto preparado para el evento, y por supuesto la música de Diego Martez, Pablo Matías Vidal, La Nadia Matilde, Silvia Gómez, Emilia Freston y Natalia Lucía. Sin ellos, este trabajo no existiría.