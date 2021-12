Nacho Guggiari presenta su ópera prima

Nacho Guggiari es el realizador de El cuento del tío, su ópera prima que narra, con humor negro, las desesperadas maniobras que hace una familia en Nochebuena para quedarse con una herencia. Para saber más de la película y su rodaje, diario Hoy dialogó con Guggiari.

—¿Por qué decidiste hacer este tipo de comedia? Tiene a Esperando la carroza como claro referente…

—Yo hice un cortometraje para Historias breves, que se llama El asado, basado en un cuento que escribió mi mamá, y es de humor negro. Desde chico veo mucho tipo de cine, pero sentía mucha curiosidad por el género, soy muy fan de Alex de la Iglesia, su primera etapa, y cuando hice el corto me sentía muy cómodo.

Después de hacerlo, estaba buscando una idea para un largo, y no quería que pasara mucho tiempo, y surgió esto, que vino de un sueño, con el personaje de El asado, e incluso ya estaba Mónica Villa ahí, mirando un cuerpo en el piso y decía: “Nos vamos a llenar de plata”, y en menos de un año escribí la primera versión del guion. Al tiempo gané el concurso de Ópera Prima. Tampoco le tenía mucha fe ahí, pero gané. Más allá de que el género me gusta, siento que no hay nada en el medio entre el cine independiente y lo que hace Adrián Suar.

—¿Por qué creés que es así? Si la gente responde a la comedia…

—Creo que el cine nacional viró hacia un lado, no es negativo, pero se fue hacia el drama y el cine de autor, hablo del más chico, creo que por influencia de algunos directores pasó esto, e incluso se fue tanto hacia un lugar que el público no respondió a las propuestas, y se empezó a escribir para festivales, hacia afuera, o en los pensadores, los críticos. Si me preguntás qué me gustaría que pase con la película, que se vea, que guste. Tuve la oportunidad de trabajar con estos tremendos actores, con Mónica, pero también con Silvia, que es una actriz tremenda, que la vi en Encarnación y me encantó, tiene un talento y un oficio que pocos tienen.

—Tal vez esto pase, que no la convoquen, por el hecho de que se considera un género menor la comedia…

—Hay realizadores, como De la Iglesia, que son poco reconocidos; tal vez ahora, pero antes no. La comedia no es un género que se busca para festivales, por ejemplo, y ahora estoy con un proyecto que también va por ahí.