En la segunda parte de la entrevista que le realizó Susana Giménez, Wanda Nara reveló que fue ella quien llamó a la China Suárez para aclarar la situación. Pese a que en su momento se dijo que la actriz fue quien levantó el teléfono, la situación fue desmentida por la Rubia.

Además agregó que no fue en buenos términos, luego de enterarse que Mauro Icardi fue infiel con ella: "No sé si estuve tan educada, no no estuve tan educada", argumentó. Por otro lado y luego de que se filtre que habló con Benjamín Vicuña, le tiró un palito a la China: "La libertad tuya termina cuando lastimas a otra familia. Están mis hijas".