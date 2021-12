En diálogo con este multimedio, la comunicadora Nancy Giampaolo presentó la puesta en escena que lleva a cabo junto a Diego Capusotto y tendrá una función esta noche, en el teatro Ópera, ubicado en calle 58 entre 10 y 11.

—¿Qué podés contarnos sobre tu rol en esta producción? ¿Cómo sucede este hecho teatral? ¿Qué características podés precisarnos?

—Teniendo en cuenta que Diego Capusotto es una de las pocas celebridades sociales que no tienen redes sociales y es bastante renuente a dar entrevistas, excepto por cuestiones puntuales vinculadas a su trabajo como actor, este show es una oportunidad bastante única porque él establece un vínculo completamente directo en estas entrevistas junto al público. Yo oficio como portavoz de los presentes y le realizo preguntas que no podría contestar en el marco habitual de redes sociales o notas inherentes a medios de comunicación masivos. Es una oportunidad para conocer de primera mano o de forma muy directa, cruda, visceral y cómica a un actor que no aparece ni piensa hacerlo en los medios de moda. La gente que lo vio siempre quedó fascinada porque no es muy común ver a una figura de este tipo hablando de temas que son sin filtro, pues abarcan desde cosas vinculadas a su trabajo como a otras familiares que nadie conoce. Este espectáculo es muy jugoso para los fanáticos del programa último que realizó en la televisión, como lo fue Peter Capusotto y sus videos. Esto ocurre porque juntos veremos algunos de ellos y allí él habla de los entretelones, que son por demás desopilantes. Además, este es uno de los puntos más altos porque la gente se vuelve loca viendo cómo fue que se cocinó Violencia Rivas o Bombita Rodríguez, Micky Vainilla, entre otros.

—¿Cómo se da la relación entre ustedes sobre los escenarios? ¿Qué sensaciones los rodean?

—Lo que más nos gusta a los dos es esa conexión directa con el público. Es una experiencia que cobra otro valor teniendo en cuenta que venimos de una situación tan extraordinaria como fue la pandemia con los confinamientos y las limitaciones para el contacto estrecho entre las personas. De esta manera, el acercamiento del actor en un encuentro mágico con el público realmente es maravilloso, aún más en estos tiempos. Más allá de este proyecto, Diego estará en películas.