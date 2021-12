Daniel Lescano salió contra el líder de Damas Gratis: "Dejé de trabajar con él porque ya no me sentía cómodo”.

Luego de que Romina Lescano dejara de ser parte de Damas Gratis en medio de un escándalo en el que denunció a su hermano de maltratarla, siguen las acusaciones contra Pablo, el líder de la banda.

Ahora fue el ex Flor de piedra, Daniel Lescano el que sumo dichos contra Pablo Lescano. En una entrevista radial el músico dijo sobre su compañero “nos llevábamos bien y traté de hacer las cosas lo mejor posible pero nadie es perfecto” y agregó: "Dejé de trabajar con él porque ya no me sentía cómodo”.

“Siempre cada uno en su rubro tiene que tratar de progresar. Yo quería progresar y me fui”, comentó para la sorpresa del entrevistador que indagó: “¿Pablo no te dejaba progresar?”. “No sé. Eso se lo tendrías que preguntar a él”, contestó Daniel.

Finalmente reconoció: “Yo ya había cumplido un ciclo y quería subir más alto” y luego se refirió a un posible reencuentro musical a futuro: “Si él o no quiere trabajar conmigo me daría lo mismo. Si él quiere, volvería. Si no, no vuelvo”, cerró.

Por el momento Pablo Lescano no se pronunció sobre el tema pero tomo una drástica decisión, cerró los comentarios de su Instagram debido a la cantidad de mensajes en apoyo a su hermana Romina que la gente le dejaba en sus publicaciones.